Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα περιλαμβάνουν «δεσμεύσεις για την υποστήριξη της Ουκρανίας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης», σύμφωνα με προσχέδιο δήλωσης της «Συμμαχίας των Προθύμων» που δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters την Τρίτη.



«Αυτές οι δεσμεύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων, την υποστήριξη πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, διπλωματικές πρωτοβουλίες, την υιοθέτηση πρόσθετων κυρώσεων», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο πρέπει να εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του συνασπισμού στο Παρίσι εντός της ημέρας.



Οι εγγυήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης μια πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία «για την υποστήριξη της ανασυγκρότησης των ένοπλων δυνάμεών της και την υποστήριξη της αποτροπής».



Τα μέλη συμφώνησαν να συνεχίσουν την κρίσιμη μακροπρόθεσμη στρατιωτική βοήθεια και τα όπλα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τη στήριξη των ΗΠΑ. H Συμμαχία επίσης αποφάσισε να συσταθεί συντονιστικό κέντρο ΗΠΑ/Ουκρανίας/Συμμαχίας με έδρα το Παρίσι.

Οι Ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας και οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντώνται σήμερα Τρίτη στο Παρίσι με σκοπό καταδείξουν τη «σύγκλισή» τους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο και να αποσαφηνίσουν το περίγραμμα μιας «πολυεθνικής δύναμης» που θα συσταθεί σε περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Μόσχα.

