Κρίσιμο τεστ για την προθυμία των «Προθύμων» στο Παρίσι

Κρίσιμη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για ειρήνευση στην Ουκρανία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Παρίσι. Η διάσκεψη της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», που συγκαλεί ο Γάλλος πρόεδρος, έχει σκοπό να επιβεβαιώσει ποιοι θα συμβάλλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, μετά την επίτευξη εκεχειρίας με τη Ρωσία.

Πηγή: Deutsche Welle

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας είναι το βασικό σημείο της ειρηνευτικής συμφωνίας, που επιχειρεί να πετύχει ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ σήμερα στο Παρίσι θα βρεθούν τουλάχιστον 30 ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.Οι διαπραγματεύσεις για ειρήνευση έχουν σημειώσει πρόοδο, γεγονός που ασκεί «πίεση» στους Ευρωπαίους να ξεκαθαρίσουν ποιοι και πώς θα μετέχουν στις εγγυήσεις ασφάλειας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής της εκεχειρίας, στρατιωτική στήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί στη χώρα μετά τον πόλεμο, δεσμεύσεις προς το Κίεβο εάν η εκεχειρία παραβιαστεί από τη Μόσχα, καθώς και μακροχρόνιες αμυντικές συμφωνίες με την Ουκρανία.Το Παρίσι φιλοδοξεί το κοινό ανακοινωθέν να στείλει σαφές μήνυμα ότι η συμμαχία, μαζί με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, «συγκλίνουν» ως προς τα επόμενα βήματα και τη διασφάλιση κατάπαυσης του πυρός, αν και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η Μόσχα θα αποδεχθεί τους όρους. Ερωτηματικό, επίσης, παραμένει ποιοι από τους Ευρωπαίους θα μετέχουν με στρατιωτικές δυνάμεις στην περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας.Ο Ουκρανός πρόεδρος επιμένει, παράλληλα, να υπάρξει καταγεγραμμένη στην ειρηνευτική συμφωνία συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε., ωστόσο τα κράτη μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικά ως προς μια τέτοια δέσμευση.Η κρίσιμη συμμετοχή των ΗΠΑΓια τους Ευρωπαίους είναι εξαιρετικά κρίσιμη η συμμετοχή των ΗΠΑ στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας. Γι’ αυτό ο Γάλλος πρόεδρος θα επιδιώξει να μην συζητηθεί ούτε η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ούτε οι νέες «απειλές» προσάρτησης της Γροιλανδίας.Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία αφορούσαν την «ασφάλεια», που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, όπως και οι Βενεζουέλα, εμπίπτουν στην έννοια της «ημισφαιρικής άμυνας» των ΗΠΑ. Αν και η Ε.Ε. απέφυγε να καταδικάσει την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα χθες, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι δύο περιπτώσεις δεν είναι ίδιες.«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και καλύπτεται επίσης από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και αυτή είναι μια μεγάλη, μεγάλη διαφορά», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν. «Συνεπώς, υποστηρίζουμε πλήρως τη Γροιλανδία και σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε κάποια σύγκριση με ό,τι συνέβη στην Βενεζουέλα».

