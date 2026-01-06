Εγκληματικές ευθύνες του Δήμου προκύπτουν στη φονική πυρκαγιά του Κραν Μοντανά σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν την Τρίτη οι ίδιες οι δημοτικές αρχές.

Ο Δήμος του Κραν Μοντανά παραδέχτηκε την Τρίτη ότι «δεν διεξήγε περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο Constellation Bar». Το μπαρ καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, σκοτώνοντας 40 άτομα και τραυματίζοντας 116.

Η δημοτική αρχή παραδέχθηκε ότι τυπικά απαιτούνται έλεγχοι πυρασφάλειας κάθε χρόνο.



«Δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι από το 2020 έως το 2025. Λυπούμαστε βαθιά γι' αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος του Κρα Μοντανά, Νικολά Φερό, σε συνέντευξη Τύπου στο αλπικό θέρετρο, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί δεν διενεργήθηκαν οι έλεγχοι.



«Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας θεώρησαν τον ηχομονωτικό αφρό στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή» είπε ο δήμαρχος. «Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης (για την πυρκαγιά) δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο στο μέσο της καταιγίδας» επέμεινε.



«Υπήρχαν δύο έξοδοι στο μπαρ που έπιασαν φωτιά» ανέφερε.



Ο Φερό ανακοίνωσε δε, ότι έκλεισαν και άλλους δύο χώρους εκδηλώσεων που ανήκει στους ίδιους ιδιοκτήτες με το Constellation μπαρ. «Απαγορεύουμε τα βεγγαλικά εντός των χώρων διασκέδασης» ανακοίνωσε.

Λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν προέβλεπε συναγερμό δηλώθηκε.



Πηγή: skai.gr

