Συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» ανακοίνωσαν Βρετανία και Βόρεια Μακεδονία

Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, Κιρ Στάρμερ και Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κατέληξαν σε συμφωνία "στρατηγικής εταιρικής σχέσης" μεταξύ των δύο χωρών κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα στα Τίρανα.

Οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών εκτίμησαν ότι η συμφωνία θα σημάνει ακόμη ισχυρότερη συνεργασία, ισχυρότερες σχέσεις και μια ευκαιρία για εμβάθυνση των σχέσεων τους.

«Έχουμε μια ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας. Το γεγονός ότι καταλήξαμε σε αυτήν τη συμφωνία έχει μεγάλη σημασία και δείχνει ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά ζητήματα μαζί. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνάντηση και τη συμφωνία και νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέφερε πως η συμφωνία προβλέπει βρετανικές επενδύσεις ύψους 6 δισεκ. ευρώ στη Βόρεια Μακεδονία, κυρίως για την κατασκευή έργων υποδομής.

«Με αυτήν τη διακυβερνητική συμφωνία, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη διμερή συνεργασία, θα ενισχύσουμε τους δεσμούς μας και θα μοιραστούμε την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό το μέρος της ΕΕ, καθώς πιστεύω ότι τα Βαλκάνια είναι ένα μέρος που προσφέρει ευκαιρίες», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Μακεδονίας συναντήθηκαν σήμερα στα Τίρανα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε χθες από τα Τίρανα ότι η χώρα του ξεκίνησε συνομιλίες με κυβερνήσεις άλλων χωρών για την εγκατάσταση «κέντρων επιστροφής» μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις για άσυλο έχουν απορριφθεί στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις βρετανικές εφημερίδες "The Times" και "Telegraph", η προσοχή της Βρετανίας για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων κράτησης μεταναστών στρέφεται κυρίως προς τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Βόρεια Μακεδονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.