Τουρκία: Αφέθηκε ελεύθερος και επιστρέφει στη Στοκχόλμη ο Σουηδός δημοσιογράφος

Ο Σουηδός δημοσιογράφος που συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου στην Τουρκία και καταδικάστηκε για «προσβολή» του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφέθηκε ελεύθερος και επιστρέφει στη χώρα του, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον.

«Ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιοακίμ Μεντίν είναι καθ’ οδόν από την Τουρκία στη Σουηδία. Θα προσγειωθεί σε μερικές ώρες», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Κρίστερσον.

«Η επίμονη δουλειά, σε σχετική ησυχία, έφερε καρπούς», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ομολόγους του που «βοήθησαν πολύ στη διαδικασία».

Ο 40χρονος Μεντίν, που εργάζεται για την εφημερίδα Dagens ETC, συνελήφθη στις 27 Μαρτίου, όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να καλύψει τις διαδηλώσεις που είχαν ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Στα τέλη Απριλίου δικαστήριο της Άγκυρας τον καταδίκασε σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή για «προσβολή του προέδρου».

Παρά τον ανασταλτικό χαρακτήρα της ποινής, ο Μεντίν παρέμεινε στη φυλακή, κατηγορούμενος για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση».

Ο δημοσιογράφος αρνείται την κατηγορία των τουρκικών αρχών. Η δίωξη του ασκήθηκε επειδή, σύμφωνα με την τουρκική δικαιοσύνη, συμμετείχε τον Ιανουάριο του 2023 στη Στοκχόλμη σε διαδήλωση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.