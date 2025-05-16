Ουκρανία: Η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ παραιτήθηκε γιατί διαφωνούσε με τον Τραμπ

Η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία, η οποία παραιτήθηκε τον Απρίλιο, δήλωσε πως εγκατέλειψε τη θέση της επειδή διαφωνούσε με την εξωτερική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μπρίτζετ Μπρινκ, η οποία διετέλεσε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2022 μέχρι την παραίτησή της τον περασμένο μήνα, εξήγησε για πρώτη φορά τους λόγους της αποχώρησής της σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται σήμερα στην Detroit Free Press.

Η Μπρινκ επικρίνει τον Τραμπ επειδή άσκησε πιέσεις στην Ουκρανία και όχι στη Ρωσία. «Σέβομαι το δικαίωμα και την ευθύνη του προέδρου να καθορίζει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ», με την προβλεπόμενη επίβλεψη από το Κογκρέσο, αναφέρει. «Δυστυχώς, αφότου ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνηση Τραμπ, ακολουθήθηκε πολιτική άσκησης πιέσεων στο θύμα, στην Ουκρανία, και όχι στον επιτιθέμενο, στη Ρωσία», υπογραμμίζει.

Διπλωμάτης καριέρας, η οποία έχει διατελέσει επίσης πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Σλοβακία (2019-2022), η Μπρίτζετ Μπρινκ θεώρησε πως ήταν καθήκον της να παραιτηθεί.

«Η ειρήνη με οιοδήποτε τίμημα δεν είναι ειρήνη καν – είναι κατευνασμός», επισημαίνει.

Η Μπρινκ είχε υποστηρίξει δημοσίως την Ουκρανία, υιοθετώντας τη γραμμή του προκατόχου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, τον Ιανουάριο του 2025, οι δηλώσεις της Μπρινκ έγιναν πολύ πιο ουδέτερες.

Τον Απρίλιο επικρίθηκε δημοσίως από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για χλιαρή αντίδραση στην πυραυλική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της πόλης Κριβί Ριχ, εξαιτίας της οποίας βρήκαν τον θάνατο 20 άνθρωποι – ανάμεσά τους εννέα παιδιά.

Λίγες ημέρες αργότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την παραίτηση της Μπρίτζετ Μπρινκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.