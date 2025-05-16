Μια σύντομη συνομιλία με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται στα Τίρανα της Αλβανίας.

Όπως αναφέρει το philenews.com, o Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε στον Τούρκο ομόλογό του ότι θα πρέπει να μιλήσουν οι ίδιοι μεταξύ τους για το Κυπριακό και τα Ευρωτουρκικά τώρα που υπάρχει και απεσταλμένος.

Σημείωσε επίσης ότι η ΕΕ έβαλε απεσταλμένο κάτι που αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται.

Ο Ερντογάν απάντησε ότι είναι υπέρ του διαλόγου και ότι ενδιαφέρεται για τα ευρωτουρκικά.

Συνομιλία @PresidentCYP @Christodulides με τον Πρόεδρο της Τουρκίας @RTErdogan στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα, Αλβανία. pic.twitter.com/ObEKdPahX5 — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) May 16, 2025

Παράλληλα, σε δηλώσεις του πριν την έναρξη της Συνόδου, ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας «είναι μια πολύ σημαντική Σύνοδος που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, ακριβώς για να φέρει μαζί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, πλείστα των οποίων θέλουν να γίνουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο.

Οι προκλήσεις είναι κοινές, οι ευκαιρίες είναι κοινές και αυτό το φόρουμ προσφέρεται για έναν ανοικτό και ειλικρινή διάλογο. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μπαίνει και το Κυπριακό, ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Γνωρίζετε ότι η Τουρκία συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και ο διορισμός, η απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διορίσει τον κ. Χαν, μια πολιτική προσωπικότητα, να υπενθυμίσω τρεις φορές υπήρξε Επίτροπος, Υπουργός στην Αυστρία, κατείχε άλλες πολιτικές θέσεις στη χώρα του, έτσι ώστε από τη μια να αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα δικό της πρόβλημα, αλλά την ίδια στιγμή, να ενισχύσει την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και επίλυση του Κυπριακού.

Γνωρίζετε ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Προτιμούμε να έχουμε ένα γείτονα που είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον αυτός ο γείτονας συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σέβεται τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο διορισμός του κ. Χαν, που ως Επίτροπος που ασχολήθηκε με τα ευρωτουρκικά και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τις επιθυμίες της Τουρκίας, (θα δει) πώς αυτές μπορούν να προωθηθούν μέσα από συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις, τόσο για τον Κυπριακό αλλά και γενικότερα για τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας. Άρα, προσβλέπω στη συζήτηση που θα γίνει σήμερα, στην ευκαιρία που θα έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις».

Πηγή: skai.gr

