Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι τροφοδοτεί την «κλιμάκωση της έντασης»

Ο ιρανικός στρατός κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι τροφοδοτούν την «κλιμάκωση της έντασης» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή, ζητώντας τους να «επανεξετάσουν τη συνεργασία τους».

«Οι ΗΠΑ βαδίζουν γρήγορα στον δρόμο της κλιμάκωσης της έντασης στον περιφερειακό πόλεμο», δήλωσε ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στην εγκληματική και επιθετική Αμερική θα παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου», απείλησε ο ίδιος, σε μια αναφορά τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή –που ήδη αποτελούν συχνό στόχο του Ιράν από την αρχή της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά χθες, Παρασκευή, να διατάξει «πολύ δυνατά» πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

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