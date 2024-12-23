Ο πολιτικός αντίκτυπος της αιματηρής επίθεσης με αυτοκίνητο στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου την Παρασκευή, με πέντε νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες, συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο, ενώ σήμερα, Δευτέρα, η μεγαλύτερη παράταξη της άκρας δεξιάς σχεδιάζει διαδήλωση και αντίπαλοί της, αντιδιαδηλώσεις.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σχεδιάζει συγκέντρωση στην Ντόμπλατς, στο κέντρο της ανατολικογερμανικής πόλης, και κατόπιν πορεία για να τιμηθούν τα θύματα. Αναμένεται να συμμετάσχουν η υποψήφια καγκελάριος της παράταξης στις εκλογές του Φεβρουαρίου Αλίς Βάιντελ και αρκετοί κρατιδιακοί πολιτικοί της παράταξης της άκρας δεξιάς. Στο κάλεσμά του, η AfD διατείνεται πως η τρομοκρατική ενέργεια κατέδειξε με δραματικό τρόπο τους κινδύνους που εγείρει η τρέχουσα πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση.

Παράλληλα, προγραμματίζεται άλλη εκδήλωση, με τίτλο «μη δώσετε καμιά ευκαιρία στο μίσος», που προβλέπει να σχηματιστεί ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από την παλιά αγορά της πόλης. Εκεί ο Ταλέμπ Α., ο δράστης της επίθεσης, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στους συγκεντρωμένους σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους εννιάχρονο παιδί, και τραυματίζοντας άλλους περίπου 200.

Παράλληλα, η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, που ανήκει στους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, υπέδειξε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Der Spiegel μετά την επίθεση πως νομοσχέδιο για την εσωτερική ασφάλεια που έχει κατατεθεί στην Μπούντεσταγκ, την ομοσπονδιακή κάτω Βουλή, πρέπει να εγκριθεί άμεσα.

Υπενθύμισε εξάλλου ότι μετά την αποδοθείσα σε ισλαμιστή επίθεση στο Ζόλινγκεν τον Αύγουστο, όταν σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ, η κυβέρνηση έκανε πολύ αυστηρότερη τη νομοθεσία για τα όπλα και ενίσχυσε τις εξουσίες των διωκτικών αρχών.

Ακόμη, η υπουργός άφησε αιχμές για τους πρώην κυβερνητικούς εταίρους του SPD, τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP), καθώς και για τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU, αξιωματική αντιπολίτευση). Τόνισε ιδίως πως το CDU εμπόδισε στη Μπούντεσρατ (την ομοσπονδιακή άνω Βουλή) την έγκριση νόμου που θα ενίσχυε την ομοσπονδιακή αστυνομία και θα επέτρεπε την παρακολούθηση με μέσα βιομετρικής αναγνώρισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

