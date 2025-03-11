Πακιστάν: Επίθεση σε τρένο - Οι ένοπλοι κρατούν ομήρους

Ένα τρένο που μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες δέχτηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε από ένοπλους μαχητές στην περιοχή Μπαλουχιστάν του Πακιστάν.

Ο Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλόχ (BLA) επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε στο τρένο Jaffar Express που ταξίδευε από την Κουέτα προς το Ραβαλπίντι.

Η αποσχιστική ομάδα υποστηρίζει ότι το τρένο έχει τεθεί υπό τον έλεγχό της και ότι έχει πάρει ομήρους, συμπεριλαμβανομένων ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας.

Αξιωματούχοι της επαρχιακής κυβέρνησης ή των σιδηροδρόμων δεν επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν όμηροι.

Η πακιστανική αστυνομία είπε σε δημοσιογράφους ότι έλαβε πληροφορίες ότι τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ο μηχανοδηγός, τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δυνάμεις ασφαλείας στάλθηκαν στον τόπο της επίθεσης.

Η κυβέρνηση του Μπαλουχιστάν επέβαλε έκτακτα μέτρα και όλοι οι θεσμοί έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σαχίντ Ριντ.

Ο BLA επιδιώκει την ανεξαρτησία του Μπαλουχιστάν. Είναι η μεγαλύτερη από πολλές εθνοτικές ανταρτικές ομάδες που έχουν πολεμήσει την κυβέρνηση για δεκαετίες, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται άδικα τους πλούσιους πόρους φυσικού αερίου και ορυκτών του Μπαλουχιστάν.

Πηγή: skai.gr

