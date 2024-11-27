Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις Φιλιππίνες μπορούν τώρα να κλείσουν δωμάτιο στο μεγαλύτερο κτήριο του κόσμου σε σχήμα κόκκορα, το οποίο βρίσκεται στις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της χώρας.

Το επιβλητικό εξάστερο ξενοδοχείο ύψους 35 μέτρων αποτελεί μέρος του Campuestohan Highland Resort στην περιοχή Negros Occidental. Αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Ρεκόρ Γκίνες στις 8 Σεπτεμβρίου ως το μεγαλύτερο κτήριο του κόσμου σε σχήμα κότας και διαθέτει 15 κλιματιζόμενα δωμάτια, αν και δεν έχουν παράθυρα για να διατηρηθεί το αισθητικό αποτέλεσμα των "φτερών" του κόκκορα.

Το κτήριο δημιουργήθηκε από τον Ρικάρντο Κάνο Γουάπο Ταν, πρώην τοπικό πολιτικό, ο οποίος ήθελε να αφήσει μια μόνιμη κληρονομιά. Εμπνευσμένος από τη βιομηχανία των "game fowl" (αγωνιστικών κοτόπουλων), η οποία είναι σημαντική τοπική βιομηχανία στην περιοχή, ο Ταν έχτισε το ξενοδοχείο σε σχήμα κόκκορα για να τιμήσει τη σημασία του αγωνίσματος των κοτόπουλων, το οποίο είναι παραδοσιακό σπορ στις Φιλιππίνες. Ο Ταν θεωρεί τα κοτόπουλα ως μαχητές, αλλά και ως σύμβολα ηγεσίας και ηρεμίας, και το κτήριο αντικατοπτρίζει αυτήν τη διπλή φύση.

Το ξενοδοχείο έχει γίνει δημοφιλής τουριστικός προορισμός, με δωμάτια για τέσσερα άτομα που κοστίζουν κάτω από 80 δολάρια και μεγαλύτερα δωμάτια για ομάδες έως επτά ατόμων να κοστίζουν περίπου 120 δολάρια. Βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού που ήταν κάποτε ήσυχο έδαφος και τώρα διαθέτει δύο τεράστιες πισίνες κύματος, εστιατόριο, καφετέρια και εκατοντάδες αγάλματα, συμπεριλαμβανομένων δεινοσαύρων και κινούμενων χαρακτήρων.

Η πρόσβαση στο θέρετρο απαιτεί μια πτήση προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Bacolod-Silay, ακολουθούμενη από μια διαδρομή 27 χιλιομέτρων μέσα από αγροτικές περιοχές και ανηφορική πορεία προς την τοποθεσία του θέρετρου στην κορυφή του βουνού. Το θέρετρο είναι πλήρως κλεισμένο μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, με πολλές οικογένειες να σπεύδουν να επισκεφτούν αυτόν τον παράξενο και εμβληματικό νέο προορισμό.

