Η νέα Επίτροπος για τη Διεύρυνση της ΕΕ, Μάρτα Κος αναμένει από τη Βόρεια Μακεδονία να προχωρήσει στην τροποποίηση του Συντάγματός της (προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα) ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της χώρας.

«Περιμένω από τη Βόρεια Μακεδονία να αλλάξει το Σύνταγμά της, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Νομίζω πως είναι εφικτό να επιτευχθεί κάτι τέτοιο», δήλωσε η Μάρτα Κος σε δημοσιογράφους από τη Βόρεια Μακεδονία, μετά την έγκριση, σήμερα, της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Σλοβένα Μάρτα Κος ανέφερε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί όλες τις χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ, ενώ για την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε ότι θα συνομιλήσει τόσο με την ηγεσία των Σκοπίων, όσο και με αυτήν της Σόφιας και θα τονίσει πως η επίλυση των μεταξύ τους διαφορών επαφίεται σε αυτές και όχι στις Βρυξέλλες.

Η Βουλγαρία έχει θέσει "βέτο" στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, επειδή η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει υλοποιήσει την υποχρέωσή της να τροποποιήσει το Σύνταγμα της, προκειμένου να καταχωρηθεί η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Οι Βρυξέλλες έχουν καταστήσει σαφές προς τα Σκόπια πως χωρίς την τροποποίηση του Συντάγματος, η χώρα δεν μπορεί να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει στάσιμη , κυρίως λόγω του ότι τα Σκόπια δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει -στη βάση μιας συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της ΕΕ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Βουλγαρία θα άρει το βέτο που έχει θέσει στη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, με την προϋπόθεση η Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει πρώτα το Σύνταγμα της.

Η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία είχε αποδεχτεί τη συμφωνία, όμως δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει, καθώς για την τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας απαιτείται πλειοψηφία 2/3 από τη Βουλή και το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, που από τον περασμένο Ιούνιο ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν συναινεί σε κάτι τέτοιο.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αποσύνδεση της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας από αυτήν της Βόρειας Μακεδονίας και η πρώτη ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου τις διαπραγματεύσεις, με το άνοιγμα των πρώτων ενταξιακών κεφαλαίων με την ΕΕ, ενώ η Βόρεια Μακεδονία παρέμεινε "στάσιμη".

Στο ενδιάμεσο, η κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι προχώρησε σε έναν ελιγμό, εκφράζοντας την πρόθεσή της να συναινέσει στην τροποποίηση του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας, με την προϋπόθεση αυτή να τεθεί σε ισχύ αφότου η Βόρεια Μακεδονία ενταχθεί στην ΕΕ, κάτι που απέρριψε κατηγορηματικά η Βουλγαρία, ενώ και η ΕΕ εμφανίζεται επιφυλακτική σε κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

