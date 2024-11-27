Οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες ενισχύουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι σκανδιναβικές, οι βαλτικές χώρες και η Πολωνία είναι έτοιμες να ενισχύσουν, μαζί με τους συμμάχους τους, τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τα κράτη που στηρίζουν την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα με την ευκαιρία μιας Συνόδου στη Σουηδία.

«Μαζί με τους συμμάχους, είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τα μέσα αποθάρρυνσης και άμυνάς μας (…) εναντίον των συμβατικών και υβριδικών επιθέσεων και να ισχυροποιήσουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και εκείνων που ευνοούν την επιθετικότητα της Ρωσίας, απειλώντας επίσης την κοινή μας ασφάλεια», γράφουν οι επτά υπογράφουσες χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία, Λετονία, Εσθονία, Πολωνία) σε ένα κοινό ανακοινωθέν.

Η Λιθουανία δεν συμμετείχε σε αυτήν τη Σύνοδο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση της κυβέρνησής της.

«Οι δυτικές κυρώσεις λειτουργούν παρά τη ρωσική προπαγάνδα, η ρωσική οικονομία βυθίζεται σε μια ανισορροπία ανάμεσα στις αυξανόμενες πολεμικές δαπάνες και την υπόλοιπη οικονομία που ζορίζεται», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Χάρπσουντ.

Οι επτά χώρες, που συνορεύουν ή βρίσκονται κοντά στη Ρωσία και είναι μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμεύονται, επιπλέον, να «ενισχύσουν τη στήριξή (τους)» στην Ουκρανία, «ιδίως στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία και θα επενδύσουν προκειμένου να θέσουν περισσότερα πυρομαχικά στη διάθεση της Ουκρανίας».

Υπενθυμίζουν ότι είναι οι σημαντικότεροι χορηγοί στρατιωτικής βοήθειας ανά κάτοικο υπέρ της Ουκρανίας.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μια μεγαλύτερη ευθύνη για την ίδια της την ασφάλεια», δήλωσε σε μία ξεχωριστή ανακοίνωση ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν για την υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία σε διάστημα 24 ωρών.

Οι υπογράφουσες χώρες κατηγορούν συχνά τη Ρωσία για αυτές τις «υβριδικές επιθέσεις» σε βάρος τους, με το τελευταίο επεισόδιο να είναι η καταστροφή δύο υποθαλάσσιων καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα. Η Σουηδία ξεκίνησε έρευνα για δολιοφθορά και επικεντρώνεται στον ρόλο ενός κινεζικού πλοίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

