Συγκλονιστικά βίντεο: Κύματα 9,5 μέτρων «κατάπιαν» παραλιακές περιοχές στη Νότια Αφρική - Δύο νεκροί

Μεγάλα κύματα που προκαλούνται από ένα φαινόμενο γνωστό ως «ανοιξιάτικη παλίρροια» έπληξαν παραλιακές περιοχές της Νότιας Αφρικής το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν επτά, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες, Δευτέρα.

Shocking moment as a massive wave crashed into a South African beach restaurant, leaving several injured. pic.twitter.com/bT9K7vnEDe

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία τα κύματα έφτασαν ακόμα και τα 9,5 μέτρα, ενώ ορισμένα από αυτά προκάλεσαν ζημιές σε παραθαλάσσια κτίρια και παρέσυραν αυτοκίνητα σε χώρους στάθμευσης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι το 50% της ακτογραμμής της χώρας επλήγη από τα θαλάσσια κύματα.

Massive waves wrecked havoc across the southern coast of South Africa (video from Harold's bay) yesterday as a result of spring high tide combining with storm surge - damage in many local coastline towns!



LSC/The weather Hooligan pic.twitter.com/zF7HVYj5tS