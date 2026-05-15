Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα με χρήματα της Παλαιστινιακής Αρχής εξετάζουν οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από το Ισραήλ να αποδεσμεύσει μέρος των φορολογικών εσόδων που παρακρατά από την Παλαιστινιακή Αρχή, ώστε να χρηματοδοτηθεί το μεταπολεμικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το Reuters.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε επίσημο αίτημα προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με Παλαιστινίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις, μέρος των χρημάτων θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε μια μεταβατική κυβέρνηση της Γάζας με αμερικανική στήριξη, ενώ άλλο μέρος θα αποδιδόταν στην Παλαιστινιακή Αρχή υπό την προϋπόθεση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

Η Παλαιστινιακή Αρχή υπολογίζει ότι τα φορολογικά έσοδα που παρακρατά το Ισραήλ ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. δολάρια.

Το ενδεχόμενο αξιοποίησης παλαιστινιακών φορολογικών πόρων για την ανοικοδόμηση της Γάζας, χωρίς συμμετοχή της ίδιας της παλαιστινιακής ηγεσίας στον σχεδιασμό, ενδέχεται να αποδυναμώσει περαιτέρω την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ήδη αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση στη Δυτική Όχθη εξαιτίας της παρακράτησης των εσόδων από το Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση στη Δυτική Όχθη, ενώ δεν έχει έλεγχο στη Γάζα από το 2007, όταν εκδιώχθηκε από τον θύλακα έπειτα από σύντομο εμφύλιο με τη Χαμάς.

Το σχέδιο Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα παραμένει στάσιμο, καθώς η Χαμάς αρνείται να καταθέσει τα όπλα, ενώ οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις υπονομεύουν την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Οκτώβριο.

«Τα χρήματα σε μια τράπεζα δεν προσφέρουν τίποτα»

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» απέφυγε να σχολιάσει αν εξετάζεται επίσημα η αξιοποίηση παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση του σχεδίου Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα.

Αξιωματούχος του οργανισμού δήλωσε ωστόσο ότι έχουν ζητηθεί πόροι από όλες τις πλευρές για τη στήριξη του σχεδίου ανοικοδόμησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισ. δολάρια.

«Αυτό περιλαμβάνει και την Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρήματα που παραμένουν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό δεν βοηθούν στην υλοποίηση του σχεδίου των 20 σημείων του προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά φαίνεται να αφορά τα φορολογικά έσοδα της Παλαιστινιακής Αρχής που παρακρατά το Ισραήλ στο πλαίσιο της μακροχρόνιας διαμάχης για τις πληρωμές που καταβάλλει η ΠΑ σε Παλαιστινίους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές και στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Το Ισραήλ εισπράττει δασμούς και φόρους επί των εισαγόμενων προϊόντων για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής και, βάσει μακροχρόνιας συμφωνίας, οφείλει να μεταφέρει τα έσοδα αυτά στην ΠΑ, η οποία τα χρησιμοποιεί για τη μισθοδοσία δημοσίων υπαλλήλων και τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν ποιο ποσό εξετάζει η Ουάσινγκτον να ζητήσει από το Ισραήλ να μεταφέρει στο Συμβούλιο Ειρηνης.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιέζουν εδώ και χρόνια την Παλαιστινιακή Αρχή να καταργήσει τις πληρωμές προς κρατούμενους και οικογένειες νεκρών Παλαιστινίων, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν ως κίνητρο βίας. Οι Παλαιστίνιοι, από την άλλη, τις θεωρούν μορφή κοινωνικής πρόνοιας για ανθρώπους που αντιμετωπίζονται ως «εθνικοί ήρωες».

Υπό αμερικανική πίεση, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2025 αλλαγές στο σύστημα πληρωμών, ωστόσο η Ουάσινγκτον έκρινε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν ήταν επαρκείς. Ως αντίποινα, το Ισραήλ συνέχισε να παρακρατά τα φορολογικά έσοδα, τα οποία - σύμφωνα με Παλαιστινίους αξιωματούχους - έχουν φτάσει πλέον τα 5 δισ. δολάρια, ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού της ΠΑ.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική κρίση στη Δυτική Όχθη, με την Παλαιστινιακή Αρχή να μειώνει μισθούς χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Το Ισραήλ αποδέχθηκε αμερικανική πρόσκληση για να συμμετέχει στο Σουμβούλιο Ειρήνης, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή δεν προσκλήθηκε.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο θα αναλάβει ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπό την ονομασία «Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας», αφού προηγουμένως η Χαμάς καταθέσει τα όπλα.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, δήλωσε την Τετάρτη από την Ιερουσαλήμ ότι ο σχεδιασμός της ανοικοδόμησης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

«Προχωρούμε τομέα προς τομέα. Κοστολογούμε έργα, συντονιζόμαστε με δωρητές και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ουσιαστικά μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», ανέφερε, χωρίς να κάνει αναφορά στο ζήτημα των φορολογικών εσόδων.





