Το Πεντάγωνο επεκτείνει τη λίστα των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων που μπορεί να στοχοποιήσει, προκειμένου να συμπεριλάβει τοποθεσίες που παρέχουν καύσιμα και ενέργεια τόσο σε πολίτες όσο και στον στρατό - μια πιθανή λύση ανάγκης σε περίπτωση που η κυβέρνηση κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου λόγω πληγμάτων σε βασικές υποδομές.

Οι επιτελείς του στρατού αναθεωρούν τη λίστα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους άμυνας που μίλησαν στο Politico, καθώς αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη αναζητούν νέους στόχους μετά από πέντε εβδομάδες αδιάκοπων επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενώ αμερικανικά χερσαία στρατεύματα συρρέουν στην περιοχή.

Ο χαρακτήρας «διπλής χρήσης» των στόχων θα τους καθιστούσε νόμιμους, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Πού μπαίνει η γραμμή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) βρίσκεται ολοένα και πιο εγκλωβισμένος, καθώς οι ΗΠΑ ξεμένουν από στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες προς επίθεση στο Ιράν, ενώ το καθεστώς της Τεχεράνης στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης οδού για το πετρέλαιο παγκοσμίως.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να στείλει χερσαία στρατεύματα, ανοίγοντας την πόρτα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο που είναι ήδη μη δημοφιλής στο αμερικανικό κοινό. Ή θα μπορούσε να στοχοποιήσει πολιτικές υποδομές, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Η νέα επιλογή -την οποία έχει επίσης χρησιμοποιήσει το Ισραήλ- ενδέχεται να προσφέρει μια διέξοδο.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απείλησε με μια κατάσταση «όπου κάθε γέφυρα στο Ιράν θα εξαλειφθεί μέχρι τις 12:00 αύριο το βράδυ, όπου κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα φλέγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά».

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου συζητούν αν αυτή η αιτιολόγηση είναι έγκυρη, σύμφωνα με έναν τρίτο αξιωματούχο ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι, μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η ένταση επικεντρώνεται στο πού μπαίνει η γραμμή μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης νερού, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν στόχοι επειδή και οι στρατιωτικές δυνάμεις χρειάζονται νερό για να πιουν.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να εξαπολύσει πλήγματα σε υποδομές το βράδυ της Τρίτης (Τετάρτη πρωί ώρα Ελλάδος), εάν οι Ιρανοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μόνο οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο.

«Είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει προετοιμασίες ώστε να δώσει στον αρχιστράτηγο τις μέγιστες δυνατές επιλογές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός θα καλωσόριζε τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές. «Θα ήταν πρόθυμοι να το υποστούν αυτό προκειμένου να έχουν ελευθερία», είπε. «Θέλουν να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς».

Η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών έχει γενικά εξαιρέσει τα δίκτυα ηλεκτρισμού και καυσίμων της χώρας. Αλλά καθώς η απογοήτευση μεγαλώνει στον Λευκό Οίκο λόγω της άρνησης του Ιράν να συνθηκολογήσει με τα -δημόσια τουλάχιστον- κάπως ασαφή αμερικανικά αιτήματα, η λίστα των στόχων έχει μεγαλώσει.

Ο Τραμπ, στην ετήσια εκδήλωση του Πάσχα στον Λευκό Οίκο νωρίτερα τη Δευτέρα, δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τον βομβαρδισμό πολιτικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και ότι το Ιράν είναι αυτό που διαπράττει εγκλήματα πολέμου.

«Ξέρετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Το να έχεις πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ. «Το να επιτρέπεις σε μια άρρωστη χώρα, με παρανοϊκή ηγεσία, να έχει πυρηνικό όπλο - αυτό είναι έγκλημα πολέμου».

Οι άμαχοι και ο Χέγκσεθ

Η Σύμβαση της Γενεύης, η οποία ορίζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, επιτρέπει κάποια περιθώρια όταν οι τοποθεσίες πληγμάτων χρησιμοποιούνται τόσο από τον στρατό όσο και από πολίτες.

«Πριν εγκριθούν οι στόχοι, πρέπει να περάσουν από επιχειρησιακή νομική επανεξέταση», δήλωσε ο Sean Timmons, πρώην νομικός σύμβουλος του Στρατού. «Ορισμένες πολιτικές υποδομές, εάν χρησιμοποιούνται διπλά από τον στρατό, μπορούν βάσει των νόμων του πολέμου να αποτελέσουν νόμιμο στόχο. Η ανησυχία του κόσμου ότι αυτό θα γίνει υπερβολικό είναι βάσιμη... αλλά υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα».

Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πέρυσι αποδυνάμωσε τα γραφεία του Πενταγώνου που βοηθούν στη στοχοποίηση και την πρόληψη βλάβης αμάχων, κάτι που μπορεί να σημαίνει λιγότερη επίβλεψη σε τέτοια ζητήματα.

Ο Χέγκσεθ επέλεξε να μειώσει τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται στο θέμα από 200 σε λιγότερους από 40. Το προσωπικό που απολύθηκε βοηθούσε τους στρατιωτικούς διοικητές να επιλέγουν στόχους που θα γλίτωναν τις ζωές αμάχων και ερευνούσε τα πλήγματα αφού συνέβαιναν για την καλύτερη προστασία των αμάχων στο μέλλον.

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μειώσει περαιτέρω τους δικηγόρους που συμβουλεύουν τους διοικητές για τη νομιμότητα μιας επιχείρησης. Απέλυσε δικηγόρους του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης.

Ο Timmons σημείωσε επίσης ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τον ιρανικό πληθυσμό να βοηθήσει στην ανατροπή των ηγετών του καθεστώτος. Οι επιθέσεις εναντίον βασικών πολιτικών εγκαταστάσεων υποστήριξης θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενάντια σε αυτόν τον στόχο.

«Εάν ο στόχος σας είναι πραγματικά η υποβάθμιση της στρατιωτικής τους ικανότητας... τότε οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί θα παρέτειναν μόνο τα δεινά των απλών ανθρώπων», είπε.

Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR), σε δήλωσή του, καταδίκασε τις απειλές του Τραμπ για επιθέσεις σε υποδομές ως «απερίσκεπτες, επικίνδυνες και ενδεικτικές μιας νοοτροπίας που δείχνει αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και περιφρόνηση για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.