Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι σε κώμα, νοσηλευόμενος για «σοβαρό» ιατρικό πρόβλημα στην ιρανική πόλη Κομ, ενώ δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει τη χώρα, σύμφωνα με εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται η εφημερίδα The Times.



«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στο Κομ σε σοβαρή κατάσταση, ανίκανος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων από το καθεστώς», αναφέρει διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανοϊσραηλινές μυστικές υπηρεσίες και κοινοποιήθηκε στους συμμάχους τους στον Κόλπο.



Είναι η πρώτη φορά που ένα δημοσίευμα αποκαλύπτει δημόσια την τοποθεσία του Χαμενεΐ από την αρχή του πολέμου. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στις πρώτες επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.



Το έγγραφο αποκαλύπτει επίσης τις προετοιμασίες για την ταφή του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στο Κομ, μετά τον θάνατό του στις πρώτες επιθέσεις.

Το δημοσίευμα δείχνει να εξηγεί γιατί από την ημέρα που «διορίστηκε» διάδοχος του πατέρα του, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια και τα μηνύματά του διαβάζονται από παρουσιαστές. Νοσηλεύεται στην ιερή πόλη Κομ, και όχι στην Τεχεράνη, πιθανότατα για να είναι κοντά στο θρησκευτικό κέντρο της χώρας και μακριά από τα συνεχή πλήγματα στην πρωτεύουσα.

Πάντως, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επίσημα φέρεται να προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του Ιράν δεν θα αποθαρρυνθούν από τις δολοφονίες διοικητών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.