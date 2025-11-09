Στους δρόμους οι Πορτογάλοι διαμαρτυρόμενοι για εργατικές μεταρρυθμίσεις

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, η CGTP, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι προκηρύσσει γενική απεργία την 11η Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ευρεία εργατική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση μειοψηφίας της κεντροδεξιάς.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση, που θα αναθεωρήσει πάνω από 100 άρθρα του εργατικού δικαίου, σκοπό έχει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Os trabalhadores rejeitam o Pacote Laboral!



Que grande demonstração da força de quem trabalha, mais de 100.000 trabalhadores marcaram presença na manifestação contra o pacote laboral que decorreu hoje em Lisboa.



Dia 11 de Dezembro, todos à Greve Geral contra este "pacote… pic.twitter.com/bn734LbDXz — PCP (@pcp_pt) November 8, 2025

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η μείωση των ορίων όσον αφορά την πρόσληψη υπεργολάβων, η χαλάρωση των διαδικασιών ως προς τις απολύσεις και η μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας.

Συνδικάτα τονίζουν πως οι προτάσεις της κυβέρνησης απειλούν δικαιώματα των εργαζομένων κι απαιτούν να εγκαταλειφθούν.

Tens of thousands march in Lisbon against planned labour changes https://t.co/gfbK05WqQT https://t.co/gfbK05WqQT — Reuters (@Reuters) November 8, 2025

Το σχέδιο μεταρρύθμισης είναι «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν ποτέ εναντίον των εργαζομένων» στην Πορτογαλία, τόνισε ο γενικός γραμματέας της CGTP, ο Τιάγκου Ολιβέιρα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λισαβόνα, όπου ανακοίνωσε την προκήρυξη της γενικής απεργίας.

«Αν υιοθετηθεί, θα χειροτερέψει τη ζωή του καθένα μας», πρόσθεσε.

Χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία σε δρόμους της Λισαβόνας, κρατώντας πανό και πλακάτ με συνθήματα «όχι στο σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου» και «δεν θα υποχωρήσουμε, το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκαταλειφθεί».

Ο κ. Μοντενέγκρου αναμένεται να εξασφαλίσει την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης από το κοινοβούλιο με τις ψήφους της κεντροδεξιάς Δημοκρατικής Συμμαχίας του και του κόμματος της άκρας δεξιάς Σέγκα, της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

