Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε δυστυχήματα που οφείλονταν στη θαλασσοταραχή γύρω από το πολύ τουριστικό νησί Τενερίφη της Ισπανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ελικόπτερο διακόμισε άνδρα που έπεσε στο νερό σε ακτή στην παραλία Λα Γουάντσα (βόρεια), όμως το θύμα κηρύχτηκε νεκρό με την άφιξή του στο νοσοκομείο, υπέκυψε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης.

🔴 Imágenes del momento en el que un golpe de mar arrastra a varias personas en el muelle de Puerto de la Cruz en la Cruz.



➡️El SUC confirma que los heridos ya han sido trasladados a varios centros hospitalarios de Tenerife.



📡https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/zHwCbVM2kh — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025

Νωρίτερα, το πτώμα άνδρα βρέθηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Ελ Καμπέθο, στο νότιο τμήμα της νήσου. Διασώστες και μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά διαπίστωσαν τον θάνατό του επιτόπου.

⚫️ Una violenta ola inesperada arrastra a una decena de personas, provocando la muerte de una de ellas. La tragedia ha sucedido en el muelle pesquero del Puerto de la Cruz, en Tenerife. El incidente ocurrió pasadas las 15.00 horas con el lugar lleno de familias y turistas. El… pic.twitter.com/AHcm3bTGMt — Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) November 8, 2025

Ακόμη, μεγάλο κύμα στο Πουέρτο δε λα Κρουθ, στη βόρεια Τενερίφη, παρέσυρε 10 ανθρώπους στη θάλασσα. Η αστυνομία και διερχόμενοι κατάφεραν να περισυλλέξουν την ομάδα, όμως γυναίκα που υπέστη έμφραγμα δεν κατορθώθηκε να διατηρηθεί στη ζωή.

Personal del #SUC asiste a 6 heridos al caer al agua tras un golpe de mar en la costa de Santa Cruz de #Tenerife



➡️Uno de ellos fue trasladado al hospital en helicóptero medicalizado. Intervinieron @PoliciaLocalSC y @policia https://t.co/RrA6iqjl45 pic.twitter.com/L4gQsOEjuH — 112 Canarias (@112canarias) November 8, 2025

Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τα Κανάρια Νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος μέρος του οποίου είναι η Τενερίφη, στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης στις ακτές τους. Οι αρχές έχουν καλέσει τον πληθυσμό να αποφεύγει να πηγαίνει σε παραλίες ή προκυμαίες και να ακολουθεί τις οδηγίες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

