Τρεις νεκροί στην Τενερίφη - Θαλασσοταραχή γύρω από το νησί (Εικόνες και βίντεο)

Οι αρχές έχουν καλέσει τον πληθυσμό να αποφεύγει να πηγαίνει σε παραλίες ή προκυμαίες λόγω της θαλασσοταραχής

Τενερίφη

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε δυστυχήματα που οφείλονταν στη θαλασσοταραχή γύρω από το πολύ τουριστικό νησί Τενερίφη της Ισπανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ελικόπτερο διακόμισε άνδρα που έπεσε στο νερό σε ακτή στην παραλία Λα Γουάντσα (βόρεια), όμως το θύμα κηρύχτηκε νεκρό με την άφιξή του στο νοσοκομείο, υπέκυψε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης.

Νωρίτερα, το πτώμα άνδρα βρέθηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Ελ Καμπέθο, στο νότιο τμήμα της νήσου. Διασώστες και μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά διαπίστωσαν τον θάνατό του επιτόπου.

 Ακόμη, μεγάλο κύμα στο Πουέρτο δε λα Κρουθ, στη βόρεια Τενερίφη, παρέσυρε 10 ανθρώπους στη θάλασσα. Η αστυνομία και διερχόμενοι κατάφεραν να περισυλλέξουν την ομάδα, όμως γυναίκα που υπέστη έμφραγμα δεν κατορθώθηκε να διατηρηθεί στη ζωή.

Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τα Κανάρια Νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος μέρος του οποίου είναι η Τενερίφη, στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης στις ακτές τους. Οι αρχές έχουν καλέσει τον πληθυσμό να αποφεύγει να πηγαίνει σε παραλίες ή προκυμαίες και να ακολουθεί τις οδηγίες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

