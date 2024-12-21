Λογαριασμός
Χιλιάδες άνθρωποι συναντώνται στο Στόουνχεντζ για να γιορτάσουν το χειμερινό ηλιοστάσιο - Δείτε φωτογραφίες

Υπήρχε καταιγισμός από τύμπανα, ψαλμωδίες και τραγούδια την ανατολή του ηλίου το Σάββατο, για να γιορτάσουν τη μέρα με τη μικρότερη διάρκεια του φωτός

Στόουνχεντζ

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ειδωλολάτρες, δρυΐδες και χορευτές έχουν συγκεντρωθεί στο αρχαίο μνημείο του Στόουνχεντζ για το χειμερινό ηλιοστάσιο, που σηματοδωτεί τη συντομότερη ημέρα του χρόνου.

Κατά την ανατολή του ηλίου στις 8.09 π.μ., υπήρχε καταιγισμός τύμπανων, ψαλμωδιών και τραγουδιών.

Στόουνχεντζ

Ωστόσο, δεν υπήρχε πραγματικός ήλιος στο Wiltshire, λόγω της χαμηλής νέφωσης στην περιοχή.

Υπήρξε για λιγότερες από οκτώ ώρες φως το Σάββατο, αλλά, μετά από αυτό, οι μέρες μεγαλώνουν μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο του Ιουνίου.

Στόουνχεντζ

Τα θερινά και χειμερινά ηλιοστάσια είναι οι μόνες περιπτώσεις όπου οι επισκέπτες μπορούν να πάνε μέχρι τις πέτρες στο Stonehenge.

Ο πέτρινος κύκλος, που περιλαμβάνει γιγάντιους πυλώνες, ανεγέρθηκε πριν από περίπου 5.000 χρόνια από έναν ηλιολατρικό νεολιθικό πολιτισμό.

Στόουνχεντζ

Αλλά ο ακριβής σκοπός του εξακολουθεί να συζητείται.

Πρόσφατα διατυπώθηκε η εικασία ότι η τοποθεσία μπορεί να είχε πολιτική καθώς και πνευματική σημασία.

Στόουνχεντζ

Η προσπάθεια να μεταφερθούν οι πέτρες εκατοντάδες μίλια, με μόνο πρωτόγονα εργαλεία, υποδηλώνει ότι από πίσω υπήρχε ένας ενοποιητικός σκοπός.

Στόουνχεντζ

Το Στόουνχεντζ είναι χτισμένο στην ευθυγράμμιση της ανατολής του μεσοκαλοκαιριού και του μεσοχειμωνιάτικου ηλιοβασιλέματος και πιστεύεται ότι τα ηλιοστάσια γιορτάζονται εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Στόουνχεντζ

