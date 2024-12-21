Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει συναντηθεί με τον διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς στην Ουκρανία, αν και αυτού του είδους οι συναντήσεις σπάνια έχουν δημοσιοποιηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας.

«Ο Μπιλ Μπερνς έκανε την τελευταία του επίσκεψη στην Ουκρανία ως διευθυντής της CIA», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν «πολλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου», οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν αποκαλυφθεί.

«Είχαμε πολλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου και είμαι ευγνώμων για τη βοήθειά του», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Συνήθως τέτοιες συναντήσεις δεν δημοσιοποιούνται και όλες οι συναντήσεις μας - στην Ουκρανία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου - έγιναν χωρίς επίσημη ενημέρωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος οικονομικός και στρατιωτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας τα σχεδόν τρία χρόνια από την ρωσική εισβολή και η Ουάσιγκτον φέρεται επίσης να μοιράζεται τακτικά στρατιωτικές πληροφορίες με την Ουκρανία για να υποστηρίξει την άμυνά της.

Ο Ουίλιαμ Μπερνς αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της CIA μετά την παράδοση του Λευκού Οίκου στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη συνάντηση μεταξύ των Ζελένσκι και Μπερνς έλαβε χώρα στα μέσα του 2023, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο του 2023 ότι ο Μπερνς επισκέφθηκε μυστικά την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δημοσίευσε σήμερα μια φωτογραφία του να ανταλλάσσει χειραψία με τον Μπερνς κάπου όπου διακρίνεται το εθνόσημο της Ουκρανίας. Δεν είπε πότε έγινε η συνάντηση, αλλά σημείωσε ότι ήταν η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πριν ο Μπιλ Μπερνς αποχωρήσει από την ηγεσία της CIA.

Η συνάντηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου, ένα μήνα πριν αναλάβει την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός εκλεγμένος πρόεδρος δεσμεύτηκε να τερματίσει τον πόλεμο «σε 24 ώρες», ενισχύοντας τους φόβους ότι το Κίεβο θα αναγκαστεί να αποδεχτεί ειρηνευτική συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα.

