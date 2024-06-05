Η παράταξη του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανακήρυξε τη νίκη της στις βουλευτικές εκλογές πελώριων διαστάσεων, με τις περισσότερες ψήφους να έχουν πλέον καταμετρηθεί, μολονότι το ινδουιστικό εθνικιστικό Κόμμα του Ινδικού Λαού (BJP) θα χάσει την πλειοψηφία των εδρών στη Λοκ Σάμπα, την ινδική Βουλή.

Οι Ινδοί εξέφρασαν «την εμπιστοσύνη τους στον κυβερνητικό συνασπισμό για τρίτη συναπτή φορά», τόνισε ο κ. Μόντι μέσω X χθες Τρίτη το βράδυ.

Μολονότι το κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα εξασφάλισε τις περισσότερες ψήφους, θα χρειαστεί την υποστήριξη των δυο εταίρων του για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Θεωρείται βέβαιο ότι ο ινδουιστής εθνικιστής ομοσπονδιακός πρωθυπουργός θα εξασφαλίσει τρίτη συναπτή θητεία, ωστόσο ο Ραχούλ Γκάντι, ο ηγέτης του κόμματος του Κογκρέσου, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνομιλιών με τους εταίρους του BJP.

Ο κ. Γκάντι δήλωσε «υπερήφανος» για το γεγονός ότι πολίτες έδειξαν, κατ’ αυτόν, πως απορρίπτουν τον κ. Μόντι.

Το ινδικό χρηματιστήριο υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες των τελευταίων ετών όταν έγινε σαφές πως το BJP όδευε να υποστεί μεγάλες απώλειες.

Το κόμμα του πρωθυπουργού είχε εξασφαλίσει στις προηγούμενες εκλογές 303 έδρες, πολλές περισσότερες από τις 272 που απαιτούνται για την πλειοψηφία. Μαζί με τους συμμάχους του, καταλάμβανε 353 έδρες στο κοινοβούλιο, συντριπτική πλειοψηφία.

Πριν από αυτές τις εκλογές, ο πρωθυπουργός είχε βάλει ψηλά τον πήχη, προβλέποντας όχι μόνο πως ο κυβερνών συνασπισμός Εθνική Δημοκρατική Συμμαχία (NDA) θα επικρατούσε, αλλά πως θα εξασφάλιζε τις 400 από τις 543 έδρες που κρίνονταν στην κάτω Βουλή. Το αποτέλεσμα όμως ήταν πολύ κατώτερο των προσδοκιών του.

Μολαταύτα ο Ναρέντρα Μόντι προεξοφλείται από τους περισσότερους παρατηρητές ότι θα είναι μόλις ο δεύτερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας που θα κυβερνήσει για τρίτη θητεία μετά τον Τζαουαχάρλαλ Νέχρου.

Με δεδομένο πως η Ινδία είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, οι εκλογές στη χώρα ήταν επίσης οι μεγαλύτερες στην υφήλιο — η διαδικασία διήρκεσε έξι εβδομάδες. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν 970 εκατομμύρια πολίτες.

Καθώς το BJP ασκεί σκληρή εθνικιστική πολιτική, η αντιπολίτευση και επικριτές του εξέφραζαν ανησυχίες πως εάν εξασφάλιζε ευρεία πλειοψηφία θα κινούσε διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος με σκοπό να την εδραιώσει. Το Κογκρέσο και άλλα αντιπολιτευόμενα κόμματα προειδοποιούσαν εξάλλου πως η παραμονή του κ. Μόντι στην πρωθυπουργία θα μπορούσε να θέσει την ίδια τη δημοκρατία σε κίνδυνο.

Διάφοροι πολιτικοί της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν στο πλαίσιο ερευνών για διαφθορά εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Ναρέντρα Μόντι πιστώνεται την καλή πορεία της ινδικής οικονομίας και τονίζει συχνά πως το βάρος που έχει η χώρα στο παγκόσμιο σκηνικό αυξάνεται.

Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και άλλες δυτικές χώρες επιδιώκουν τα τελευταία χρόνια να αποκτήσουν πιο στενές χώρες με την Ινδία, για να αντιμετωπιστεί αυτή που χαρακτηρίζουν ολοένα πιο επιθετική πολιτική της Κίνας.

Κι αυτό παρότι η Ινδία τηρεί ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία, αγοράζει μεγάλες ποσότητες φθηνού πετρελαίου από τη Ρωσία και διατηρεί καλές σχέσεις με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

