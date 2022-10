Στοιχήματα για το αν Χάρι - Μέγκαν θα παρευρεθούν στην στέψη του Κάρολου στις 6 Μαΐου

Στις 6 Μαΐου, στα Αββαείο του Ουέστμνιστερ (που αλλου;) θα γίνει η στέψη του βασιλιά Κάρολου της Αγγλίας – η πρώτη στέψη βασιλιά στη χώρα μετά από 86 χρόνια , από την στέψη του πατέρα της Ελισάβετ και παππού του, βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄.

Σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στα social media, The Royal Family, «Η Αυτού Μεγαλειότης ο βασιλιάς θα στεφθεί σε μία τελετή που θα λάβει χώρα το Σάββατο 6 Μαΐου του 2023 στο Αββαείο του Westminster. Στην τελετή ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ θα στεφθεί στο πλάι της βασιλικής συζύγου».

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.