Η Global Sumud Flotilla με κατεύθυνση τη Γάζα βρίσκεται περίπου 200 μίλια από τις ακτές του Ισραήλ, αποτελούμενη από περίπου 42 σκάφη και πάνω από 500 άτομα. Σύμφωνα με το κίνημα Sumud, δύο πλοία από την Τουρκία ενώθηκαν με τη νηοπομπή, ενώ τουρκικά drones παρακολουθούν τη διαδρομή της. Το μεγαλύτερο σκάφος είναι το Alma Explorer, στο οποίο μεταφέρθηκε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η πορεία παραμένει βόρεια της Αιγύπτου και της Σινά, με πιθανή άφιξη ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, κινούμενη με ταχύτητα 5–6 κόμβων. Οι ακτιβιστές δηλώνουν ότι η αποστολή τους είναι ειρηνική και στοχεύει στην παροχή βοήθειας και στη διεθνή ανάδειξη της κατάστασης στη Γάζα και πως η αποστολή είναι στην «τελική ευθεία». Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, αναμένουν αναχαίτιση από το ισραηλινό ναυτικό μέσα σε 24–48 ώρες.

Ο Ντέιβιντ Άντλερ, ένας από τους λίγους Εβραίους συμμετέχοντες, τόνισε πως η πιθανή άφιξη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καλώντας σε «πραγματική εξιλέωση μέσω δράσης». Το ισραηλινό ΥΠΕΞ, αντίθετα, υποστήριξε ότι έγγραφα αποδεικνύουν εμπλοκή της Χαμάς στη χρηματοδότηση και εκτέλεση της αποστολής.

Το Ισραήλ έχει προτείνει εκφόρτωση βοήθειας στην Ασκαλόν ή σε τρίτη χώρα, με παρόμοια πρόταση και από την Ιταλία. Οι ακτιβιστές επιμένουν ότι η αποστολή τους είναι ειρηνική.

