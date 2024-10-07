Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι χρηματοδότες της Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν σήμερα οικονομικές κυρώσεις σε βάρος οικονομικών υποστηρικτών της Χαμάς, εκ των οποίων ένας "ψεύτικος φιλανθρωπικός οργανισμός", έναν χρόνο μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης κατά του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Αξιωματούχος της Χαμάς που έχει εγκατασταθεί στην Ιταλία αποτελεί συγκεκριμένα στόχο των κυρώσεων αυτών, όπως και η ένωση που ίδρυσε. Η Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese δηλώνει ότι συγκεντρώνει χρήματα για τον παλαιστινιακό λαό, αλλά κατηγορείται από την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί τα χρήματα που συλλέγει για να χρηματοδοτεί την οργάνωση.

"Η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε τα δεινά στη Γάζα για να ζητεί κεφάλαια μέσω ψεύτικων φιλανθρωπικών οργανώσεων που ισχυρίζονται ψευδώς ότι βοηθούν τους αμάχους στη Γάζα", καταγγέλλει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στις αρχές του 2024, η Χαμάς φέρεται να λάμβανε έως 10 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως χάρη στις δωρεές αυτές, και "η Χαμάς θεώρει την Ευρώπη ως μια βασική πηγή συλλογής κεφαλαίων και διατηρεί μια αντιπροσωπεία σε όλη την ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια, εν μέρει για να συλλέγει πόρους μέσω ψεύτικων φιλανθρωπικών έργων".

Άλλοι δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που έχουν εγκατασταθεί ο ένας στη Γερμανία, ο άλλος στην Αυστρία, αποτελούν επίσης στόχο. Όλοι είναι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, "σημαντικοί διεθνείς οικονομικοί υποστηρικτές της Χαμάς".

Ένα οικονομικό ίδρυμα που ελέγχεται από τη Χαμάς στη Γάζα αποτελεί επίσης στόχο των κυρώσεων αυτών του Office of Foreign Assets Control (Ofac) του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις ιδιοκτησίες του στις ΗΠΑ.

Στόχο των κυρώσεων αποτελεί επίσης ένας επί μακρόν υποστηρικτής της Χαμάς και εννέα από τις επιχειρήσεις του", αναφέρει το υπουργείο.

"Οι παράγοντες αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη συλλογή χρημάτων για τη Χαμάς, συχνά υπό το πρόσχημα των φιλανθρωπικών έργων, που χρηματοδοτούν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της οργάνωσης", διευκρίνισε.

"Η ταυτοποίηση δημοσίως μιας ψεύτικης φιλανθρωπίας είναι μια ενέργεια που μειώνει τον κίνδυνο για τον εθελοντικό τομέα και βοηθά να προστατευτεί η πρόσβαση των νόμιμων ανθρωπιστικών οργανώσεων στις υπηρεσίες χρηματοδότησης", δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Ουάλι Αντεγέμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 προκάλεσε τον θάνατο 1.206 ανθρώπων στο Ισραήλ, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων και περιλαμβάνει τους ομήρους που πέθαναν ή σκοτώθηκαν σε καθεστώς αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε απάντηση, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταστρέψει τη Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα από το 2007. Τουλάχιστον 41.909 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

