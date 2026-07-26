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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν Κυριακή 26 Ιουλίου

Σήμερα, 26 Ιουλίου, είναι της Παρασκευής Οσιομάρτυρος, Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος, Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος - Δείτε αναλυτικά τα ονόματα που γιορτάζουν

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Σήμερα, 26 Ιουλίου, είναι της Παρασκευής Οσιομάρτυρος, Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος, Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα παρακάτω ονόματα :

Ερμόλαος, Ερμολία, Λία, Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις, Έρση, Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
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