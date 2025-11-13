Ρούμπιο για Σουδάν: Να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενεργοποιηθεί για να διακοπεί η τροφοδότηση με όπλα στις Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν, που κατηγορούνται για μαζικές σφαγές στην πόλη Ελ-Φάσερ.

Μιλώντας στο τέλος της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά, ο Ρούμπιο κατηγόρησε τις RSF για «συστηματικές αγριότητες», συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βιασμών και σεξουαλικής βίας εναντίον αμάχων.

Ο στρατός του Σουδάν κατηγορεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι ενισχύουν την οργάνωση με όπλα και μισθοφόρους, μέσω αφρικανικών χωρών. Το Άμπου Ντάμπι έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες.

Οι RSF μάχονται τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, όταν η εσωτερική διαμάχη για την εξουσία ανάμεσα στους δύο ηγέτες του εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο.

Οι δηλώσεις αυτές του Ρούμπιο είναι από τις πιο σκληρές, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το ζήτημα, εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση είναι αβέβαιο αν θα έχουν άμεσο αντίκτυπο.

Η προηγούμενη αμερικανική πρωτοβουλία για εκεχειρία στην περιοχή έχει ήδη παραβιαστεί από τις RSF, παρότι αρχικώς είχαν συμφωνήσει για αυτήν.

Η πόλη Ελ-Φάσερ καταλήφθηκε τον περασμένο μήνα από τις RSF, έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον ελέγχουν όλες τις πόλεις της δυτικής περιοχής του Νταρφούρ.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού κατάφερε να διαφύγει από την πόλη, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκαν μαζικές σφαγές.

Δορυφορικές εικόνες αποτύπωσαν σωρούς πτωμάτων και εδάφη ποτισμένα με αίμα, ορατά ακόμη και από το διάστημα.

Μη αραβικές κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ αποτελούν συστηματικά στόχο των RSF, με δράσεις που, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνιστά γενοκτονία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ενδεικτικά ότι γυναίκες και παιδιά έχουν γίνει στόχοι «πράξεων της πιο φρικτής φύσης» από τις RSF στην Ελ-Φάσερ.

«Διαπράττουν πράξεις σεξουαλικής βίας και φρικαλεότητες, αποτρόπαιες φρικαλεότητες, εναντίον γυναικών, παιδιών και αθώων αμάχων – της πιο τρομακτικής μορφής. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να το τερματίσουμε και έχουμε ενθαρρύνει τις συμμαχικές χώρες να ενωθούν μαζί μας σ’ αυτόν τον αγώνα».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρούμπιο απέφυγε να ασκήσει δημόσια κριτική στο Άμπου Ντάμπι, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι το κράτος του Κόλπου είναι ο βασικός προμηθευτής όπλων των RSF.

Τα στοιχεία αυτά έχουν παρουσιαστεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης και ο ΟΗΕ τα θεωρεί αξιόπιστα.

«Δεν θέλω να αρχίσω να κατονομάζω κανέναν σε μια συνέντευξη Τύπου σήμερα, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ένα καλό αποτέλεσμα», είπε, προσθέτοντας όμως πως «ξέρουμε ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη στην προμήθεια όπλων... Γι’ αυτό και συμμετέχουν στην Τετραμερή, μαζί με άλλες χώρες».

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται, για τον τερματισμό του πολέμου, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία — συμμάχους της στρατιωτικής κυβέρνησης του Σουδάν — στο πλαίσιο του σχήματος που είναι γνωστό ως «Τετραμερής».

Τον Σεπτέμβριο, οι τέσσερις χώρες πρότειναν από κοινού μια τρίμηνη ανθρωπιστική εκεχειρία, ακολουθούμενη από μόνιμη κατάπαυση του πυρός και εννεάμηνη μετάβαση σε πολιτική διακυβέρνηση.

Οι RSF περίμεναν να ολοκληρωθεί η κατάληψη της Ελ-Φάσερ προτού ανακοινώσει ότι αποδέχεται την εκεχειρία.

Ο σουδανικός στρατός δηλώνει ότι αντιτίθεται στη συμμετοχή των ΗΑΕ στην Τετραμερή, ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει την πρόταση της.

Στο μεταξύ, οι μάχες συνεχίζονται χωρίς καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Πηγή: skai.gr

