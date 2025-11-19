Τα Ηνωμένα Έθνη πιέζουν για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην ελ Φάσερ, την πόλη του Νταρφούρ που πλήττεται από λιμό και όπου υπάρχουν μαρτυρίες για φρικαλεότητες και μαζικά αντίποινα στον λαό, μετά την κατάληψη από τις σουδανικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) τον περασμένο μήνα.

Η παροχή βοήθειας στην πόλη, που θα αντιμετωπιστεί ως «σκηνή εγκλήματος» για έρευνες ύστερα από καταγγελίες για συστηματικές εκτελέσεις, συλλήψεις και βιασμούς, θα είναι ένα τεράστιο εγχείρημα δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

«Έχουν γίνει μαζικές ωμότητες, μαζικές εκτελέσεις, μαζικά βασανιστήρια, σεξουαλική βία σε τρομακτική κλίμακα», δήλωσε ο Φλέτσερ. «Είναι μία πόλη που βρισκόταν υπό πολιορκία για τόσο καιρό, θα χρειάζονται τρόφιμα, νερό, φάρμακα».

Χρειάζεται ένα ασφαλές πέρασμα ούτως ώστε τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων να μπορούν να μπουν στην πόλη και οι επιζώντες να μπορούν να διαφύγουν, δήλωσε ο Φλέτσερ σε συνέντευξή του αργά χθες από την Ντζαμένα στο Τσαντ, ύστερα από επίσκεψη στο Νταρφούρ.

Αν και περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν διαφύγει από την ελ Φάσερ μετά την κατάληψη από τις ΔΤΥ, μόνο ένα μέρος από αυτούς έφθασαν στην κοντινή πόλη Ταουίλα, που είναι υπό τον έλεγχο ουδέτερων δυνάμεων. Από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι αγνοούνται αλλά πιστεύεται ότι είναι σε δυσπρόσιτα χωριά γύρω από την ελ Φάσερ.

Ο Φλέτσερ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΔΤΥ είναι «ιδιαιτέρως ευαίσθητες» αλλά ότι ελπίζει πως τα Ηνωμένα Έθνη θα αποκτήσουν πρόσβαση εντός ημερών ή εβδομάδων, όχι μηνών. «Θα εργαστούμε σκληρά για να μπούμε μέσα», είπε.

«Έχουμε τεράστια δουλειά μπροστά μας», πρόσθεσε.

Οι ΔΤΥ λένε ότι οι αναφορές περί ωμοτήτων έχουν μεγαλοποιηθεί αλλά ότι ερευνά περιστατικά κακοποίησης από τους στρατιώτες τους. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει πει ότι συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τις καταγγελίες για μαζικές δολοφονίες και βιασμούς στην ελ-Φάσερ.

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ δήλωσε επίσης ότι είχε συνομιλίες με τον αρχηγό του σουδανικού στρατού Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν την περασμένη εβδομάδα στο Πορτ Σουδάν για πλήρη πρόσβαση στη χώρα. Ο σουδανικός στρατός έχει στο παρελθόν εγείρει γραφειοκρατικά εμπόδια για μια τέτοια πρόσβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

