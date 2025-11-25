Η γερμανική διπλωματία απηύθυνε χθες Δευτέρα σθεναρή σύσταση στους πολίτες της Γερμανίας να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα, επικαλούμενη την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην Καραϊβική και πρόσφατη ειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η κατάσταση στο κράτος της νότιας Αμερικής είναι τεταμένη και θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω ξαφνικά, σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία που δημοσιοποιήθηκε χθες στο Βερολίνο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν στοιχεία με μεγάλη ισχύ πυρός στην Καραϊβική και, από τον Σεπτέμβριο, κάπου είκοσι πλήγματά τους έχουν καταστρέψει ταχύπλοα τα οποία κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, στους βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι.

Μετά την ειδοποίηση περί δυνητικών «κινδύνων» για τις αεροπορικές μεταφορές που εκδόθηκε από την FAA, αρκετές αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να αναστείλουν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα.

Το Βερολίνο σημειώνει ότι στη Βενεζουέλα κυβερνά «αυταρχικό» καθεστώς και προειδοποιεί πως πέρα από μπλόκα σε δρόμους και αστυνομικούς ελέγχους, είναι πιθανοί περιορισμοί στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ακόμη, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως πολίτες κρατών μελών της ΕΕ έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για υποστήριξη της «τρομοκρατίας».

Ο αμερικανικός «ελιγμός» θα αποτύχει

Παράλληλα χθες Δευτέρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσθεσε στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» το Cártel de los Soles («Καρτέλ των Ήλιων»), του οποίου κατ’ αυτή ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Στην οργάνωση αυτή --η ίδια η ύπαρξή της αμφισβητείται-- ενέχονται κατά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και κυβερνητικά στελέχη.

Επισήμως, η Ουάσιγκτον λέει πως η ανάπτυξη δυνάμεων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εγγράφεται στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Η Βενεζουέλα --ο υπουργός Εξωτερικών της οποίας Ιβάν Χιλ διέψευσε χθες το «γελοίο κατασκεύασμα» της Ουάσιγκτον για το «Καρτέλ των Ήλιων» κι έκανε λόγο περί «συκοφαντιών»-- βλέπει πρόσχημα ώστε να επιβληθεί «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα και οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι το πετρέλαιό της, διαβεβαιώνοντας πως ο αμερικανικός «ελιγμός» θα αποτύχει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.