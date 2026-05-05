Στο Ντένβερ υποδέχονται την άνοιξη με χιόνια

Ενώ κάποιοι Αμερικανοί απολαμβάνουν τις τουλίπες και κουρεύουν το γκαζόν, οι κάτοικοι του Κολοράντο και του Ουαϊόμινγκ ετοιμάζουν φτυάρια για το χιόνι.

Μια καθυστερημένη χιονοθύελλα αναμένεται να σαρώσει τα Βραχώδη Όρη και τις Μεγάλες Πεδιάδες, φέρνοντας βροχή που προβλέπεται να μετατραπεί σε χιόνι στην περιοχή του Ντένβερ μέχρι το βράδυ της 5ης του Μάη, με πιθανή συσσώρευση έως και 20 εκατοστά, που θα είναι η μεγαλύτερη χιονόπτωση της σεζόν στην πόλη. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα μπορεί να πέσει χιόνι έως και 30 εκατοστά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Είχαμε τον πιο ξηρό χειμώνα που έχει καταγραφεί», δήλωσε ο μετεωρολόγος, Κένλεϊ Μπόνερ, από το γραφείο της υπηρεσίας στο Ντένβερ. «Κάπως αστειευόμασταν νωρίτερα μέσα στη σεζόν ότι ο χειμώνας δεν θα έρθει μέχρι την άνοιξη, και τελικά ήρθε ακριβώς τότε».

Μεγάλο χιόνι και απότομη πτώση θερμοκρασίας

Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Τετάρτη, ακολουθούμενη από απότομη πτώση της θερμοκρασίας και εκτεταμένο παγετό κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Το βαρύ, υγρό χιόνι μπορεί να σπάσει κλαδιά δέντρων και να προκαλέσει διακοπές ρεύματος, είπε ο Μπόνερ. Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας προετοιμάζονται, με την Xcel Energy να έχει θέσει 165 εργαζομένους σε επιφυλακή σε όλη την πολιτεία.

Στο Ντένβερ η τελευταία χιονόπτωση συνήθως σημειώνεται γύρω στις 28 Απριλίου, αν και χιονοπτώσεις τον Μάιο συμβαίνουν. Η «Πόλη του Μιλίου Ύψους» κατέγραψε 1,2 εκατοστά χιονιού στις 21 Μαΐου 2022, ενώ το κοντινό Μπόλντερ έφτασε τα 11,4 εκατοστά.

Ιστορικά, το Ντένβερ έχει βιώσει τουλάχιστον πέντε χιονοπτώσεις του Μαΐου με πάνω από 25 εκατοστά. Η μεγαλύτερη σημειώθηκε το 1893 στα 39,3 εκατοστά. Η πιο πρόσφατη διψήφια χιονόπτωση ήταν στις 25–26 Μαΐου 1950, με 27 εκατοστά.

Πηγή: skai.gr

