Η Γερμανία σχεδιάζει συνομιλίες με αντιπροσώπους της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) σήμερα στη Δαμασκό, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά την αποκατάσταση επαφών από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία με την ισλαμιστική οργάνωση που ανέτρεψε τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ενώ ο Γάλλος ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία Ζαν-Φρανσουά Γκιγιόμ δήλωσε ότι «η Γαλλία ετοιμάζεται να είναι στο πλευρό των Σύρων», λίγο μετά την άφιξή του στη Δαμασκό, όπου η γαλλική σημαία υψώθηκε στην πρεσβεία της χώρας, που παρέμενε κλειστή από το 2012.

Οι πρώτες συνομιλίες Γερμανών διπλωματών με αντιπροσώπους της διορισμένης από την HTS προσωρινής κυβέρνησης θα επικεντρωθούν σε μια μεταβατική διαδικασία για τη Συρία και στην προστασία των μειονοτήτων, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Διερευνώνται επίσης εδώ οι δυνατότητες για μια διπλωματική παρουσία στη Δαμασκό», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος επαναλαμβάνοντας ότι το Βερολίνο παρακολουθεί στενά την HTS λόγω των καταβολών της στην ιδεολογία της αλ Κάιντα.

«Απ' όσο μπορούμε να πούμε, μέχρι στιγμής έχουν ενεργήσει συνετά», δήλωσε ο εκπρόσωπος για την οργάνωση.

Σχετικά με τη Συρία, η Γερμανία διατηρεί στενό σύνδεσμο με τους εταίρους της, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας, καθώς και με αραβικά κράτη, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου.

Εξάλλου, ο ειδικός απεσταλμένος της Γαλλίας δήλωσε σε δημοσιογράφους λίγο μετά την άφιξη του στη Δαμασκό πως «η Γαλλία ετοιμάζεται να είναι στο πλευρό των Σύρων».

Ο Ζαν-Φρανσουά Γκιγιόμ διευκρίνισε πως έφθασε στη Δαμασκό «στο πλαίσιο επίσης της αποκατάστασης επαφής με τις ντε φάκτο αρχές» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η μεταβατική περίοδος» θα είναι «ειρηνική».

Μέλη γαλλικών δυνάμεων ασφαλείας απέκτησαν πρόσβαση στο κτίριο της πρεσβείας από την κουζίνα και έσπασαν την αλυσίδα της κύριας εισόδου από το εσωτερικό, διαπίστωσε εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου. Στη συνέχεια μια γαλλική σημαία υψώθηκε στο κτίριο.

Ερωτηθείς για την ημερομηνία επαναλειτουργίας της πρεσβείας, ο Γκιγιόμ δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει πότε θα επαναλειτουργήσει «όσο δεν πληρούνται τα κριτήρια για την ασφάλεια».

Η πρεσβεία της Γαλλίας στη Συρία είχε κλείσει στις 6 Μαρτίου 2012 με απόφαση του προέδρου Νικολά Σαρκοζί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την βίαιη καταστολή από την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ της ειρηνικής λαϊκής εξέγερσης. Η πρεσβεία είχε τότε προσφέρει καταφύγιο στους πληροφοριοδότες και τους εργαζομένους της, είχε κάψει ή μεταφέρει τόνους αρχείων και είχε καταστρέψει με τσεκούρι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο τελευταίος φρουρός είχε υποστείλει τη γαλλική σημαία, την είχε διπλώσει και είχε κλείσει από μέσα την πρεσβεία, πριν βγει και ο ίδιος πηδώντας από τον τοίχο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν επιτόπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.