Κοσμήματα αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών και τσάντες σχεδιαστών αξίας 150.000 λιρών έχουν κλαπεί από ένα σπίτι στο Λονδίνο.

Η αστυνομία λέει ότι ο ύποπτος εισέβαλε στο σπίτι στην Avenue Road, Primrose Hill, στο βόρειο Λονδίνο, γύρω στις 5:00 το απόγευμα, αφαιρώντας τσάντες Hermes Crocodile Kelly, 15.000 £ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας 10,4 εκατομμυρίων λιρών που περιελάμβαναν μοναδικά κομμάτια, όπως κολιέ και βραχιόλια.

Ο ύποπτος έχει περιγραφεί ως ένας λευκός άνδρας, ηλικίας 20-30 ετών, ο οποίος φορούσε σκούρο φούτερ, παντελόνι εργασίας και γκρι καπέλο του μπέιζμπολ. Κρατούσε το πρόσωπό του καλυμμένο και θεωρήθηκε ότι κρατούσε όπλο. Πιστεύεται ότι εισέβαλε στο σπίτι σκαρφαλώνοντας μέσα από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού προσφέρουν ανταμοιβή 500.000 λιρών για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη και την καταδίκη του υπόπτου.

Πηγή: news.sky.com

