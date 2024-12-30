Πεντάγωνο: Τηρείται η εκεχειρία μεταξύ Τουρκίας και SDF στη βόρεια Συρία

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε σήμερα πως εξακολουθεί να τηρείται η εκεχειρία μεταξύ της Τουρκίας και των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ κουρδικών δυνάμεων γύρω από τη Μάνμπιτζ στη βόρεια Συρία.

Η Ουάσινγκτον μεσολάβησε πρόσφατα για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μετά τις σφοδρές μάχες που ξέσπασαν καθώς ομάδες ανταρτών προωθούνταν προς τη Δαμασκό για να ανατρέψουν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Ωστόσο, την 19η Δεκεμβρίου αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν συνομιλίες για συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ της Άγκυρας και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

«Η εκεχειρία τηρείται σε αυτό το τμήμα της βόρειας Συρίας», διαβεβαίωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και πρωτοστάτησαν στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Αιχμή του δόρατος για τις SDF αποτελούν οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που εδώ και 40 χρόνια διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους.

Η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» το PKK, τις YPG και τις SDF. Σε αντίθεση με το PKK, οι δύο τελευταίες δεν θεωρούνται «τρομοκρατικές οργανώσεις» από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους τους.

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 2.000 στρατιώτες στη Συρία που συνεργάζονται με τις SDF σε επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους, με στόχο να αποτρέψουν την ανασυγκρότηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης η οποία το 2014 ήλεγχε μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

