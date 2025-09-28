Στις κάλπες σήμερα η Ελβετία για τις ψηφιακές ταυτότητες 

Οι Ελβετοί προσέρχονται σήμερα, Κυριακή, στις κάλπες για να αποφασίσουν για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

Πρόκειται για τη δεύτερη εθνική ψηφοφορία που διεξάγεται για το θέμα, αφού οι πολίτες απέρριψαν την ιδέα το 2021 λόγω ανησυχιών σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της αβεβαιότητας ότι το προτεινόμενο σύστημα, που θα λειτουργούσε από ιδιωτικές εταιρείες, δεν θα ήταν ασφαλές.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη πρόταση, το νέο σύστημα θα παραμείνει απολύτως προαιρετικό και υπό τον έλεγχο του δημοσίου, με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων να αποθηκεύονται μόνο στα smartphone των χρηστών.

Η ψηφοφορία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας για σχέδια εισαγωγής της δικής της ψηφιακής ταυτότητας, στο πλαίσιο προσπαθειών περιορισμού του αριθμού των παράνομων μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα.

Η βρετανική ψηφιακή ταυτότητα θα έχει πιο περιορισμένες χρήσεις, αλλά εξακολουθεί να εγείρει ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων.

Το σχέδιο της Ελβετίας έχει ήδη εγκριθεί από τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου, και η ελβετική κυβέρνηση συνιστά την ψήφο «ναι». Επίσης, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη φυσική ταυτότητα, η οποία αποτελεί το πρότυπο στην Ελβετία εδώ και δεκαετίες.

Για να μετριαστούν οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, κάθε αρχή που ζητά πληροφορίες για ένα άτομο – για παράδειγμα, αποδεικτικό ηλικίας ή ιθαγένειας – θα μπορεί να ελέγχει μόνο τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Οι υποστηρικτές της ψηφιακής ταυτότητας τονίζουν ότι θα διευκολύνει τη ζωή των πολιτών στην ταχύτερη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών – από τη σύναψη τηλεφωνικού συμβολαίου έως την απόδειξη ηλικίας για την αγορά αλκοόλ μέσω διαδικτύου.

Ωστόσο, η Ελβετία έχει μακρά παράδοση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Οι νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου, που σήμερα έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, είχαν αρχικά σχεδιαστεί ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά οικονομικά δεδομένα από τα αδιάκριτα βλέμματα του κράτους.

Για χρόνια, το Google Street View υπήρξε αμφιλεγόμενο στην Ελβετία – και ακόμη και σήμερα. Μάλιστα, μετά από απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, οι εικόνες που λαμβάνονται κοντά σε σχολεία, καταφύγια γυναικών, νοσοκομεία ή φυλακές πρέπει να θολώνονται αυτόματα πριν δημοσιευτούν στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν επίσης πολύ λιγότερες κάμερες CCTV στην Ελβετία σε σχέση με πολλές γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αντίπαλοι της ψηφιακής ταυτότητας υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα μπορούσε να υπονομεύσει την ιδιωτική ζωή των πολιτών.

Φοβούνται επίσης ότι, παρά τους νέους περιορισμούς στον τρόπο συλλογής και αποθήκευσης των δεδομένων, αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των πολιτών ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

Όσον αφορά τις ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα, όπως αναφέρει το BBC, οι περισσότεροι Ελβετοί διαθέτουν smartphone και είναι ένθερμοι χρήστες των κοινωνικών μέσων. Οι τεχνολογικοί γίγαντες ήδη συλλέγουν τις προτιμήσεις τους, likes και dislikes, οπότε αρκετοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι το να επιτρέψουν στις ελβετικές αρχές να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά.

Πηγή: skai.gr

