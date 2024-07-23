Χαμάς: Ανακοίνωσε συμφωνία για την «εθνική ενότητα» με αντίπαλες παλαιστινιακές παρατάξεις

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη πως συνυπέγραψε στο Πεκίνο συμφωνία «εθνικής ενότητας» με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις, ανάμεσά τους την αντίπαλη Φάταχ, κείμενο που σύμφωνα με την Κίνα προβλέπει να σχηματιστεί ενιαία κυβέρνηση αφού τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά 14 παλαιστινιακές παρατάξεις συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών στο Πεκίνο, εντός των ορίων νέας προσπάθειας, υπό την αιγίδα της Κίνας, για να εξευρεθεί συμβιβασμός και να παραμεριστούν οι διαφορές ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσες του παλαιστινιακού πολιτικού σκηνικού.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καθώς και με τον απεσταλμένο του αντίπαλου παλαιστινιακού κινήματος Φάταχ, τον Μαχμούντ Αλούλ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, η συμφωνία προβλέπει να ιδρυθεί «προσωρινή κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης».

«Σήμερα, υπογράφουμε συμφωνία για την εθνική ενότητα και δηλώνουμε ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είναι η εθνική ενότητα. Δεσμευόμαστε στην εθνική ενότητα και καλούμε για αυτή», τόνισε ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ μετά τις συνομιλίες.

Η Κίνα εννοεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, κάτι ωστόσο που κάνει ακόμη πιο περίπλοκο η αντιπαλότητα ανάμεσα στη Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και τη Φάταχ, την κυρίαρχη παράταξη της Παλαιστινιακής Αρχής, που κυβερνά εν μέρει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι εξήρε τη συμφωνία.

«Το σημαντικότερο είναι η συμφωνία που προβλέπει τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας», τόνισε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών στον Τύπο.

«Η συμφιλίωση είναι εσωτερικό ζήτημα των παλαιστινιακών παρατάξεων, όμως, την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας», είπε.



Κάλεσε άλλες χώρες να υποστηρίξουν τη δυνητική νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν «να ελεγχθούν αποτελεσματικά η Γάζα και η Δυτική Όχθη».

Ταυτόχρονα ο κ. Ουάνγκ υπογράμμισε πως είναι «οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κυβερνήσουν την Παλαιστίνη» — διατύπωση που αφήνει να εννοηθεί πως η Κίνα κρίνει ότι δεν πρέπει να εμπλακούν ξένες δυνάμεις.

Το Πεκίνο, παρότι διατηρεί καλή σχέση με το Ισραήλ, υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες την παλαιστινιακή υπόθεση, έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και προσπαθεί ενεργά να προωθήσει τη λύση των δυο κρατών.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας για ακόμη μια φορά κάλεσε να κηρυχθεί «γενική, διαρκής και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και σε περίθαλψη».

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τους τραυματισμούς αμάχων και τη συνέχιση του πολέμου», τόνισε ο Ουάνγκ Γι.

Η Κίνα ενίσχυσε τα τελευταία χρόνια τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις της στη Μέση Ανατολή, μεγάλο μέρος της οποίας θεωρείται παραδοσιακά πως βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ.

Συνόδευσε και διευκόλυνε έτσι τη θεαματική διπλωματική επαναπροσέγγιση της περασμένης χρονιάς ανάμεσα στις δυο μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.

Ο ασιατικός γίγαντας ήδη φιλοξένησε τον Απρίλιο συνομιλίες αντιπροσώπων της Χαμάς και της Φάταχ.

Η Κίνα έχει σκοπό να συνεχίσει να «διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο» στην προσπάθεια να αποκατασταθεί «η ειρήνη και η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», διαβεβαίωσε σήμερα ο Ουάνγκ Γι.

Η ανακοίνωση καταγράφεται εννιά και πλέον μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Την 7η Οκτωβρίου, μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν σε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους οι 116 εξακολουθούν να κρατούνται στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, πλην όμως 44 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.000 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι ασταμάτητες εχθροπραξίες έχουν βυθίσει τον θύλακο σε ολοένα πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

