Kαμία εντολή από την ΕΕ για την επίσκεψή Όρμπαν στη Γεωργία, ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν

Η επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στη Γεωργία πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της διμερούς σχέσης μεταξύ της Ουγγαρίας και της Γεωργίας, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ναμπίλα Μασράλι, ερωτηθείσα σχετικά στην ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες.

Επίσης, υπογράμμισε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει καμία εντολή από την ΕΕ.

Τέλος, η εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι όσον αφορά την εκλογική διαδικασία στη Γεωργία, οι παρατυπίες πρέπει να διευκρινιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

