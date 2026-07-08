CENTCOM: Επλήγησαν περισσότεροι από «80 στόχοι με πυρομαχικά ακριβείας» στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από «80 στόχους με πυρομαχικά ακριβείας».

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης «για να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του διεθνούς εμπορικού διαδρόμου».

Η CENTCOM επανέλαβε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ την Τρίτη.

Η ανάρτηση της CENTCOM

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσαν έναν νέο γύρο επιθετικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 7 Ιουλίου, πλήττοντας πάνω από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβείας ως άμεση απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας, τα δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, τις παράκτιες θέσεις ραντάρ, τις αντιπλοϊκές πυραυλικές δυνατότητες και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εντός και κοντά στο στενό, για να υποβαθμίσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που ρέει μέσω του διεθνούς εμπορικού διαδρόμου.

Το Ιράν επιτέθηκε πρόσφατα σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό, συμπεριλαμβανομένου του M/T Al Rekayyat με σημαία Νήσων Μάρσαλ, του M/T Wedyan με σημαία Σαουδικής Αραβίας και του M/T Cyprus Prosperity με σημαία Λιβερίας.

Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα των ιρανικών δυνάμεων αποτελεί σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Οι δυνάμεις της CENTCOM παραμένουν σε ετοιμότητα και είναι έτοιμες να θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο όταν η συμφωνία δεν τηρείται.

Πηγή: skai.gr

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