Το υπουργείο Εμπορίου της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ,συναντάται με τον Κινέζο εμπορικό απεσταλμένο, Λι Τσενγκγκάνγκ, στο περιθώριο μιας διάσκεψης του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που διεξάγεται στη Νότια Κορέα.

Το υπουργείο διευκρίνισε πως οι συνομιλίες άρχισαν έπειτα από ένα προηγούμενο σχόλιο του νοτιοκορεάτη υπουργού Εμπορίου, Τσέονγκ Ιν-κίο, πως η διμερής συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί αρκετές ώρες νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.