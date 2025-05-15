Το υπουργείο Εμπορίου της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ,συναντάται με τον Κινέζο εμπορικό απεσταλμένο, Λι Τσενγκγκάνγκ, στο περιθώριο μιας διάσκεψης του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που διεξάγεται στη Νότια Κορέα.
Το υπουργείο διευκρίνισε πως οι συνομιλίες άρχισαν έπειτα από ένα προηγούμενο σχόλιο του νοτιοκορεάτη υπουργού Εμπορίου, Τσέονγκ Ιν-κίο, πως η διμερής συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί αρκετές ώρες νωρίτερα.
