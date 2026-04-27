Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε πως το Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, πόνταρε στην εξάλειψη της οργάνωσης, αλλά δεν έχει καταφέρει να το πετύχει ακόμα από τις 23 Σεπτεμβρίου 2024, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε σειρά αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρο τον Λίβανο. Επίσης, επανέλαβε ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν «κύκλο αστάθειας».

«Ο εχθρός έχει φτάσει σε αδιέξοδο, αυτή η αντίσταση είναι αδιάκοπη, ισχυρή και δεν μπορεί να νικηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε: «Αρνούμαστε κατηγορηματικά να διαπραγματευθούμε απευθείας με το Ισραήλ» και είναι ευθύνη της κυβέρνησης του Λιβάνου να αποφύγει ένα «επικίνδυνο λάθος που οδηγεί τη χώρα σε έναν κύκλο αστάθειας».

Ο ίδιος έθεσε πέντε προϋποθέσεις για να διεξαχθούν άμεσες συνομιλίες. Αυτές είναι: «Η παύση της επιθετικότητας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, η απόσυρση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη, η απελευθέρωση των κρατουμένων, η επιστροφή των πολιτών σε όλα τα χωριά και τις πόλεις τους και η ανοικοδόμηση», όπως τόνισε.

«Οι αρχές του Λιβάνου έχουν ευθύνη να διακόψουν τις άμεσες διαπραγματεύσεις με τον ισραηλινό εχθρό και να υιοθετήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές και το αποτέλεσμά τους είναι σαν να μην υπάρχουν και δεν μας αφορούν σε καμιά περίπτωση. Θα συνεχίσουμε την αντίστασή μας προκειμένου να υπερασπιστούμε τον Λίβανο (...) Δεν θα υποχωρήσουμε στις απειλές του Ισραήλ», είπε επίσης ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

