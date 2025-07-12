Εξοργισμένο πλήθος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου πέντε άνδρες, που κατηγορήθηκαν ότι λεηλάτησαν σπίτια κατοίκων πόλης της Γουατεμάλας, η οποία επλήγη από σειρά σεισμών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έκανε γνωστό η αστυνομία χθες Παρασκευή.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε το βράδυ της Πέμπτης, στη Σάντα Μαρία δε Χεσούς (νότια), κοινότητα που υπέστη το βαρύτερο πλήγμα από τους σεισμούς αυτούς, ο ισχυρότερος από τους οποίους είχε μέγεθος 5,7 βαθμών.

Η σειρά αλλεπάλληλων σεισμών έπληξε τη χώρα της κεντρικής Αμερικής την Τρίτη κι άφησε πίσω συνολικά επτά νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των αρχών.

«Κάτοικοι συνέλαβαν πέντε ανθρώπους, που ξυλοκοπήθηκαν (σ.σ. μέχρι θανάτου), λιντσαρίστηκαν επειδή κατηγορήθηκαν για κλοπές», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Σέσαρ Ματέο.

Τα θύματα κατηγορήθηκαν πως εισέβαλαν νύχτα σε σπίτια μετά τις σεισμικές δονήσεις, οι οποίες ανάγκασαν κατοίκους να κοιμούνται έξω, σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης ή σπίτια συγγενών, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν άνδρα να ξυλοκοπείται πεσμένος στο έδαφος από κατοίκους, που κατόπιν περιχύνουν καύσιμο πάνω του και βάζουν φωτιά.

Δείτε το βίντεο:

GUATEMALA 🇬🇹



Se unió todo un barrio para aplicar una dosis efectiva de PALOTERAPIA a unos ladrones



Llegó el vecino con la nafta ⛽ pic.twitter.com/Bz5Pg4GhAs — Ladrones Domados 🐁 (@domadosladrones) July 11, 2025

«Αν και είναι αλήθεια πως η κλοπή είναι παράνομη, το λιντσάρισμα είναι επίσης έγκλημα», θύμισε ο κ. Ματέο.

Η παρουσία της αστυνομίας ενισχύθηκε στον δήμο αυτόν μετά τη φονική αυτοδικία, διευκρίνισε.

Η πόλη 27.000 κατοίκων, που ανήκουν στην πλειονότητά τους στη φυλή αυτοχθόνων Μάγια, δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα από την Τρίτη και πολλοί δρόμοι έκλεισαν εξαιτίας κατολισθήσεων. Η κυβέρνηση του προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο στέλνει βοήθεια από αέρος.

Τα λιντσαρίσματα είναι συχνά στη Γουατεμάλα, κυρίως επειδή είναι γενικευμένη η αίσθηση ατιμωρησίας όσων εγκληματούν.

Από το 2008 ως το 2020, υποθέσεις αυτοδικίας είχαν απολογισμό τουλάχιστον 361 νεκρούς και 1.396 τραυματίες, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Grupo de Apoyo Mutuo.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.