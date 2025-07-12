Λογαριασμός
Το Βέλγιο επέστρεψε στην Αίγυπτο σαρκοφάγο 3.000 ετών - Δείτε εικόνες

«Ύστερα από 10 χρόνια νομικών διαδικασιών, είναι μια πράξη δικαιοσύνης να επιστρέφεις ένα κλεμμένο κομμάτι της κληρονομιάς της στη χώρα προέλευσής του»

Αίγυπτος: Το Βέλγιο επέστρεψε σαρκοφάγο 3.000 ετών

Οι αρχές του Βελγίου ανακοίνωσαν σήμερα ότι επέστρεψαν στην Αίγυπτο μια σαρκοφάγο 3.000 ετών, η οποία είχε κατασχεθεί το 2015 από την αστυνομία στις Βρυξέλλες.

«Ύστερα από 10 χρόνια ερευνών και νομικών διαδικασιών, είναι πραγματικά μια πράξη δικαιοσύνης να επιστρέφει κάποιος στη χώρα προέλευσής του ένα κλεμμένο κομμάτι της (πολιτιστικής) κληρονομιάς της», δήλωσε ο εισαγγελέας Ζουλιέν Μουανίλ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών

Η εισαγγελία των Βρυξελλών ανέφερε ότι η σαρκοφάγος και ένα μικρότερο τεχνούργημα – ένα ξύλινο ομοίωμα γενειάδας –, παραδόθηκαν στον αιγύπτιο πρέσβη σε ειδική εκδήλωση στη βελγική πρωτεύουσα.

Οι αρχαιότητες αυτές είχαν κατασχεθεί από τη βελγική αστυνομία το 2015, ύστερα από κινητοποίηση της Ιντερπόλ που είχε ενημερωθεί σχετικά από τις αιγυπτιακές αρχές. Έκτοτε φυλάσσονταν στο Βασιλικό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας στις Βρυξέλλες.

Η ξύλινη σαρκοφάγος, η οποία χρονολογείται από την Πτολεμαϊκή περίοδο (4ος-3ος αιώνας π.Χ.), «ανήκε αναμφίβολα σε μέλος της υψηλής κοινωνίας» στην αρχαία Αίγυπτο, αναφέρει η ανακοίνωση. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα ιερογλυφικά στη σαρκοφάγο αναφέρονταν στον κάτοχο ως «Πα-ντι-Χορ-πα-χερντ» που μεταφράζεται σε «Αυτόν που έδωσε ο Αρποκράτης» (σ.σ. ο Αρποκράτης είναι μια εξελληνισμένη μορφή του θεού Ώρου, γιου του Οσίριδος και της Ίσιδας).

