Οι ΗΠΑ δεν έχουν υποβάλει κάποιο επίσημο αίτημα έκδοσης για τον Ιρανό επιχειρηματία Μοχάμεντ Αμπεντίνι, ο οποίος κρατείται στο Μιλάνο, όπως δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Το ζήτημα του Αμπεντίνι είναι ξεκάθαρα νομικό... ανεξάρτητα από (την απελευθέρωση της Ιταλίδας δημοσιογράφου) Τσετσίλια Σάλα. Είναι πρόωρο να μιλάμε για έκδοση, επίσης επειδή δεν έχει δεχτεί μέχρι στιγμής το υπουργείο μας κάποιο επίσημο αίτημα», δήλωσε στην La Stampa ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο.

Ο Αμπεντίνι καταζητείται από τις ΗΠΑ ως ύποπτος για ανάμειξη σε μια επίθεση με drone κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Το Ιράν αρνείται κάθε ανάμειξη και την περασμένη εβδομάδα είπε ότι η κράτηση Ιρανού υπηκόου ισοδυναμεί με σύλληψη ομήρου.

Η σύλληψή του έχει συνδεθεί με τη σύλληψη τρεις ημέρες αργότερα της Ιταλίδας δημοσιογράφου Τσετσίλια Σάλα, στις 19 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη. Η Σάλα συνελήφθη ενώ έκανε ρεπορτάζ έχοντας δημοσιογραφική βίζα και απελευθερώθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

