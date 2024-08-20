Μεξικό: Δέκα φόνοι συνδεόμενοι με τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών «Μάγιο»

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους φερόμενος ως διακινητής ναρκωτικών, καταζητούμενος από τις αρχές των ΗΠΑ, δολοφονήθηκαν στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), κατά τα φαινόμενα στο πλαίσιο ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών που συνδέονταν με τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάδα, σύμφωνα με τις αρχές και μεξικανικά ΜΜΕ.

Τέσσερις δολοφονίες διαπράχθηκαν την Παρασκευή και άλλες τέσσερις το Σάββατο, διευκρίνισε χθες Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης στη Σιναλόα, ο Ρουβέν Ρότσα Μόγια, το όνομα του οποίου ενέπλεξε ο «Μάγιο» σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τη σύλληψή του, προ ημερών.

Το κύμα βίας συνδέεται «με τη σύλληψη δυο μορφών του οργανωμένου εγκλήματος» την 25η Ιουλίου, συνόψισε ο κυβερνήτης.

Αναφερόταν στον «Μάγιο» και τον Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, έναν από τους γιους του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο «Μάγιο» και ο γιος του «Τσάπο» συνελήφθησαν αφού προσγειώθηκαν στις νότιες ΗΠΑ, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, έπειτα από πτήση ιδιωτικού αεροσκάφους, ο πιλότος του οποίου εξαφανίστηκε.

Στην ανακοίνωσή του, ο «Μάγιο», ιδρυτικό μέλος και ιστορικός ηγέτης του καρτέλ ναρκωτικών Σιναλόα, υποστήριξε πως προδόθηκε από τον νεαρό Γκουσμάν Λόπες.

Διαβεβαίωσε πως ο γιος του Τσάπο τον εξαπάτησε προσκαλώντας τον σε συνάντηση με τον κυβερνήτη Ρότσα — ο ενδιαφερόμενος διέψευσε ότι επρόκειτο να γίνει τέτοια συνάντηση.

Ένα από τα πρόσωπα που δολοφονήθηκαν τα τελευταία 24ωρα ήταν ο Μαρτίν Γκαρσία Κοράλες, φερόμενος ως συνεργάτης του Μάγιο. Ο κυβερνήτης δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Οι αρχές των ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή 4 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ.

Ο Γκαρσία Κοράλες κατηγορήθηκε το 2023 από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για συνωμοσία με σκοπό την εισαγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ και οπλοκατοχή, σύμφωνα με φάκελο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο ίδιο έγγραφο, ο Γκαρσία Κοράλες περιγράφεται ως «στενός συνεργάτης» του Μάγιο, για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του οποίου η Ουάσιγκτον προσέφερε 15 εκατ. δολάρια.

Νωρίτερα χθες, ο μεξικανός απερχόμενος πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ευχήθηκε «να μη χειροτερέψει» κι άλλο «η κατάσταση στη Σιναλόα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.