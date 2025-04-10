Γερμανία: Θα απελαθούν ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης;

Οι ακτιβιστές δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα.Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τέσσερα άτομα εμπλέκονται μεταξύ άλλων στην απόπειρα κατάληψης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FU Berlin). Για τον λόγο αυτό, οι αρχές της γερμανικής πρωτεύουσας προτίθενται να απελάσουν από τη χώρα δύο Ιρλανδούς, έναν Πολωνό και έναν Αμερικανό. Και οι τέσσερις έλαβαν μέσα Μαρτίου ειδοποιήσεις από την Υπηρεσία Μετανάστευσης του Βερολίνου, με τις οποίες τερματίζεται η παραμονή τους στη Γερμανία. Στην υπόθεση αναφέρθηκε πρώτη η αμερικανική ειδησεογραφική πύλη The Intercept.



Στις 17 Οκτωβρίου, μια αποφασισμένη για χρήση βίας ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε σε ένα πανεπιστημιακό κτήριο. Φωτογραφίες στο Χ, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, τραβήχτηκαν σε κτήρια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου μετά την απόπειρα κατάληψης, δείχνουν, για παράδειγμα, στους τοίχους συνθήματα όπως «Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη» και «Free Gaza», αλλά και κόκκινα τρίγωνα, που χρησιμοποιούνται σε προπαγανδιστικά βίντεο της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Ας σημειωθεί ότι το γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών χαρακτηρίζει το κόκκινο τρίγωνο απαγορευμένο σύμβολο.

Προκειμένου να απελαθούν οι τρεις πολίτες της ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές τους στέρησαν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων εντός ΕΕ και, επομένως, και στη Γερμανία.Αυτό επιβεβαίωσε στην DW ο Αλεξάντερ Γκόρσκι, δικηγόρος δύο εκ των τεσσάρων ακτιβιστών. «Οι εντολές αυτές εκδόθηκαν επειδή υπάρχουν διάφορες ποινικές κατηγορίες εναντίον των πελατών μας. Δεν υπάρχουν ωστόσο ποινικές καταδίκες». Όπως δηλώνει ο δικηγόρος, δεν έχει αποκτήσει ακόμη πρόσβαση στους φακέλους της υπόθεσης.Τις ενέργειες των γερμανικών αρχών επικρίνει η Διεθνής Αμνηστία. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζει ότι οι γερμανοί πολιτικοί αντιλαμβάνονται το σύνθημα «Από το ποτάμι στη θάλασσα» ως σύνθημα υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ, ενώ τα δικαστήρια έχουν επανειλημμένα αποφανθεί ότι θα μπορούσε να αποτελεί ειρηνική έκφραση αλληλεγγύης και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων στην Εγγύς Ανατολή.Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου χαρακτηρίζει την απόπειρα κατάληψης στις 17 Οκτωβρίου «βίαιη επίθεση». Με την επέμβασή της, η γερμανική αστυνομία τερμάτισε την απόπειρα κατάληψης και συνέλαβε τέσσερα άτομα. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αδικήματα, όπως διατάραξη της κοινής ειρήνης.Ο δικηγόρος Αλεξάντερ Γκόρσκι θεωρεί ότι οι απελάσεις αποτελούν «κατάφωρη και παράνομη συμπεριφορά» και εκτιμά ότι το δικαστήριο θα τις απορρίψει. Κατά τη γνώμη του, ο μεταναστευτικός νόμος, σε αυτή την περίπτωση, «χρησιμοποιείται ως μέσο καταστολής των κοινωνικών κινημάτων, και ιδίως του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος».Για τον γερμανό δικηγόρο υπάρχουν παραλληλίες με τις ΗΠΑ, στις οποίες οι αρχές αφαιρούν βίζες από ξένους φοιτητές που φέρονται να συμμετέχουν σε φιλοπαλαιστινιακές δράσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε διεθνώς η περίπτωση διδακτορικής φοιτήτριας, η οποία συνελήφθη με αφορμή άρθρο της σε μια φοιτητική εφημερίδα κοντά στη Βοστώνη.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

