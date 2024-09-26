Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη του ανώτερου μέλους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Σαχράμ Πουρσάφι, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον.

Στην ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι «από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022, ο Πουρσάφι με έδρα το Ιράν προσπάθησε να προσλάβει εγκληματικά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δολοφονήσουν τον κ. Μπόλτον στην Ουάσιγκτον, DC ή στο Μέριλαντ με αντάλλαγμα αμοιβή 300.000 δολάρια. Ο Πουρσάφι φέρεται να παρείχε υλική υποστήριξη και πόρους για να διευκολύνει την απόπειρα δολοφονίας. Ο Πουρσάφι είπε στον πιθανό δολοφόνο –ο οποίος έγινε εμπιστευτική πηγή των ανακριτών των ΗΠΑ– ότι μόλις ολοκληρώσει τη δολοφονία του Μπόλτον θα είχε μια δεύτερη δουλειά για δολοφονία».

"Στις 5 Αυγούστου 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε μια ποινική καταγγελία εναντίον του Πουρσάφι για το ρόλο του στη συνωμοσία. Εάν καταδικαστεί, ο Πουρσάφι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 χρόνια και πρόστιμο έως 250.000 $ για τη χρήση διακρατικών εμπορικών εγκαταστάσεων για τη διάπραξη δολοφονίας έναντι μίσθωσης, και φυλάκιση έως και 15 ετών και πρόστιμο έως και 250.000 $ για την παροχή και την απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε μια διακρατική συνωμοσία δολοφονίας. Ο Πουρσάφι παραμένει ελεύθερος στο εξωτερικό.



Πηγή: skai.gr

