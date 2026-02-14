Κανένα «ταμπού» δεν πρέπει να μένει στο απυρόβλητο όταν πρόκειται για την ευρωπαϊκή άμυνα, σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μιλώντας για την ανάγκη μιας νέας στρατηγικής ασφάλειας για την ήπειρο, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να γίνει η Ευρώπη «πιο ανεξάρτητη» προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες κρίσεις.

Η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι ο κόσμος έχει πάρει «φωτιά», αναφερόμενη στην κατάσταση των σχέσεων ΕΕ–ΗΠΑ, τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και «την πολύ συγκεκριμένη απειλή εξωτερικών δυνάμεων που επιχειρούν να αποδυναμώσουν την Ένωσή μας εκ των έσω».

Πρόσθεσε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να απαντήσει το μπλοκ σε όλα αυτά: κάνοντας την Ευρώπη «πιο ανεξάρτητη… σε κάθε διάσταση που επηρεάζει την ασφάλεια και την ευημερία μας - άμυνα και ενέργεια, οικονομία και εμπόριο, πρώτες ύλες και ψηφιακή τεχνολογία».

Η πρόεδρος της Κομισιόν απέρριψε δε την άποψη ότι μια ανεξάρτητη Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδυνάμωση, με κάποιον τρόπο, των σχέσεών της με τις ΗΠΑ.

Επικαλούμενη μάλιστα τις δηλώσεις νωρίτερα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι «μια ανεξάρτητη Ευρώπη είναι μια ισχυρή Ευρώπη, και μια ισχυρή Ευρώπη κάνει τη διατλαντική συμμαχία ισχυρότερη».

Σημείωσε ότι «επί πολλές δεκαετίες… η ασφάλεια της Ευρώπης δεν θεωρούνταν πάντα πρωταρχική δική μας ευθύνη», αλλά επεσήμανε πως «αυτό έχει αλλάξει θεμελιωδώς» πλέον.

«Ομολογουμένως, χρειάστηκε μια “θεραπεία-σοκ” και έχουν ξεπεραστεί κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν πλέον να αναστραφούν. Όμως, τουλάχιστον, όλοι συμφωνούμε σε αυτό που χρειάζεται και το υλοποιούμε», τόνισε.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις για το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ με στόχο τον επανεξοπλισμό της ηπείρου, καθώς και στην περαιτέρω χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για ουσιαστική ευρωπαϊκή αφύπνιση, και αυτό είναι μόνο η αρχή όσων χρειάζεται να κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ακόμη ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει «ζωή» στη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρώπης ώστε να αποσαφηνιστεί τι σημαίνει αυτό στην πράξη, και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να κινείται πιο γρήγορα, καταφεύγοντας ολοένα και συχνότερα στην ειδική πλειοψηφία αντί της ομοφωνίας, για να παρακάμπτει μεμονωμένες χώρες που επιδιώκουν να μπλοκάρουν τη λήψη αποφάσεων.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή “ραχοκοκαλιά” των στρατηγικών δυνατοτήτων-κλειδιών στο Διάστημα, στη συλλογή πληροφοριών και στις δυνατότητες πλήγματος σε μεγάλο βάθος. Κανένα ταμπού δεν πρέπει να μένει στο απυρόβλητο», πρόσθεσε.

Έκκληση για στενότερες σχέσεις με τη Βρετανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια, τόνισε την ανάγκη να «θεσμοθετηθούν οι ad hoc απαρχές νέων συνεργασιών στον τομέα της ασφάλειας» και τη σφυρηλάτηση στενότερων σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δέκα χρόνια μετά το Brexit, το μέλλον μας είναι πιο αλληλένδετο από ποτέ».

Επαίνεσε τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στις εκστρατευτικές δυνάμεις του μπλοκ, τη συμμετοχή του στην Άνω Βόρεια Ευρώπη και στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς και στον «Συνασπισμό των Προθύμων».

«Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτή την πραγματικά ασταθή περίοδο, η Ευρώπη -και ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο- πρέπει να έρθουν πιο κοντά στην ασφάλεια, στην οικονομία, στην υπεράσπιση των δημοκρατιών μας. Δέκα χρόνια μετά το Brexit, το μέλλον μας είναι πιο αλληλένδετο από ποτέ, αγαπητέ Κιρ, άρα είναι προς το κοινό μας συμφέρον να είμαστε φιλόδοξοι ως προς τη συνεργασία μας».

Ανάγκη αναπροσαρμογής της στρατηγικής ασφαλείας

Η πρόεδρος της Κομισιόν συνέχισε επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να «αναπροσαρμόσει» τη στρατηγική ασφαλείας της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.

«Εμείς στην Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας αποφασιστικά και προληπτικά για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα ασφαλείας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε ένα νέο δόγμα γι’ αυτό, με έναν απλό στόχο: να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπίζεται το έδαφος, την οικονομία, τη δημοκρατία και τον τρόπο ζωής της ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό είναι τελικά το πραγματικό νόημα της ανεξαρτησίας».

Επικαλούμενη τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι «η ισχύς, η αποτροπή και τελικά οι ζωές εξαρτώνται από τη βιομηχανική δυνατότητα: την παραγωγή, την κλιμάκωση και τη διατήρηση της προσπάθειας».

Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να «γκρεμίσει τον άκαμπτο τοίχο μεταξύ πολιτικού και αμυντικού τομέα», και να επιδιώξει «βιομηχανίες διπλής χρήσης» και πώς η εμπειρία της ως παγκόσμια δύναμη στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροναυπηγική και τα βαριά μηχανήματα μπορεί να αξιοποιηθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

«Κάποιοι ρωτούν αν μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά, αλλά εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε να μην το κάνουμε», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την άμυνά της, ώστε να τιμήσει τη θυσία της Ουκρανίας και να γίνει πιο ανεξάρτητη.



