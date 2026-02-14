Συμφωνία Ουκρανίας - ΔΝΤ για τη χαλάρωση όρων επί ενός νέου δανείου $8,2 δισ.

Η ουκρανική κυβέρνηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) συμφώνησαν στη χαλάρωση κάποιων όρων που απαιτούνται για ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 6,91 δισεκατομμυρίων ευρώ) δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Σύμφωνα με την ίδια, η ουκρανική κυβέρνηση αναμένει ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα εξετάσει το αναφερόμενο δανειοδοτικό πρόγραμμα στην επόμενη συνεδρίασή του.

Η έγκριση του προγράμματος είναι μία σημαντική διάσταση και για τη χορήγηση διεθνούς οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία από άλλες πλευρές, συμπεριλαμβανομένου κι ενός δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106,80 δισεκατομμυρίων δολαρίων) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.