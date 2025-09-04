Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, απηύθυνε μήνυμα στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων», δηλώνοντας ότι η ομάδα έχει δώσει μια «αδιάρρηκτη δέσμευση» προς την Ουκρανία.

Ο Στάρμερ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες από τη Γλασκώβη, προειδοποίησε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος και καθυστερεί σκόπιμα τις ειρηνευτικές συνομιλίες, την ώρα που εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι η εκτίμηση αυτή «υπογραμμίστηκε περαιτέρω από τις αδιάκριτες επιθέσεις στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα κτίρια του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ».

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ομάδα έχει μια αδιάρρηκτη δέσμευση προς την Ουκρανία, με τη στήριξη του προέδρου Τραμπ, και είναι σαφές ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο ώστε να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός».

Ο Στάρμερ χαιρέτισε, τέλος, τις νέες ανακοινώσεις ορισμένων εταίρων της Ουκρανίας για την προμήθεια στο Κίεβο πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Μεντβέντεφ: Απειλεί με κατάσχεση βρετανικών περιουσιακών στοιχείων και αποκαλεί «ηλίθιο» τον Λάμι

Στο μεταξύ, σε μία εμπρηστική δήλωση προχώρησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποιώντας ότι τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να κατασχεθούν ως αντίποινα για τη δέσμευση ρωσικών κεφαλαίων από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Η αντίδραση του Μεντβέντεφ, στενού συμμάχου του Πούτιν, έρχεται μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης για ένα πακέτο στήριξης άνω του 1 δισεκατομμυρίου λιρών προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Μέσω ανάρτησής του στο Telegram, ο Μεντβέντεφ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα. «Βρετανοί κλέφτες μετέφεραν ρωσικά χρήματα σε νεοναζί. Οι συνέπειες; Η Βρετανία διέπραξε αδίκημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε για αντίποινα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να κατασχεθούν βρετανικές περιουσίες, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, αποκαλώντας τον «ο Άγγλος ηλίθιος».

Ο Μεντβέντεφ διεμήνυσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε «οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών» προχωρώντας στην κατάσχεση των «πολύτιμων αντικειμένων του βρετανικού στέμματος», συμπεριλαμβανομένων των βρετανικών περιουσιών στη Ρωσία.



