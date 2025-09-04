Μπιορν Μποργκ: Η άγνωστη μάχη του «θρύλου του τένις» με τον καρκίνο

Ο πέντε φορές νικητής του Wimbledon στο τένις, Μπιορν Μποργκ, αποκαλύπτει ότι πάλεψε με τον καρκίνο, στην αυτοβιογραφία του με τίτλο Heartbeat.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου και έχει ήδη διατεθεί νωρίτερα στους χρήστες του Amazon στην Ιταλία, αποκαλύπτοντας τη μέχρι πρότινος άγνωστη περιπέτεια υγείας του σπουδαίου Σουηδού αθλητή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται αναφορά στο είδος του καρκίνου με τον οποίο διαγνώστηκε, όπως και αν έχει πλέον αναρρώσει πλήρως.

Με αφορμή την κυκλοφορία του Heartbeat, ο Μποργκ αναμένεται να ξεκινήσει κάποιες περιορισμένες εμφανίσεις στα ΜΜΕ, στις οποίες πιθανότατα θα μιλήσει εκτενέστερα για τη μάχη του με την ασθένεια.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει, πέρα από τη Σουηδία και την Ιταλία, και σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία, Λατινική Αμερική και Ολλανδία.

Η διαδρομή ενός ζωντανού θρύλου

Ο Μποργκ, ένας από τους σπουδαιότερους τενίστες όλων των εποχών και έγραψε ιστορία στο άθλημα παρότι η καριέρα του διήρκεσε μόλις δέκα χρόνια αφού αποχώρησε αιφνιδιαστικά από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Το 1974, σε ηλικία μόλις 18 ετών, κατέκτησε το πρώτο του Roland Garros, με συνολικά έξι τίτλους στο Παρίσι, οι τέσσερις εκ των οποίων διαδοχικοί (1978–1981).

Δύο χρόνια μετά την πρώτη του επιτυχία στη Γαλλία, ήρθε η πρώτη του νίκη στο Wimbledon, όπου επικράτησε του Ιλιε Ναστάζε με 6-4, 6-2, 9-7.

Ο Ρουμάνος αντίπαλός του είχε δηλώσει χαρακτηριστικά μετά τον αγώνα: «Εμείς παίζαμε τένις. Αυτός έπαιζε κάτι άλλο.»

Ακολούθησαν τέσσερις ακόμη συνεχόμενες νίκες στο Wimbledon, με την τελευταία το 1980, απέναντι στον Αμερικανό Τζον ΜακΕνρό, στην πρώτη του συμμετοχή σε τελικό του θεσμού.

«Υπάρχει κάτι μαγικό όταν αναφέρονται τα ονόματά μας μαζί», είχε δηλώσει αργότερα ο ΜακΕνρό.

«Φέραμε το τένις σε άλλο επίπεδο. Είναι ένας αγώνας που δεν θα ξεχάσω ποτέ.»

Το 1981, ο ΜακΕνρό πήρε τη ρεβάνς, νικώντας τον Μποργκ στον τελικό του Wimbledon και βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κυριαρχία του Σουηδού, ο οποίος αποσύρθηκε ένα χρόνο αργότερα.

Παρά τη σύντομη καριέρα του, ο Μποργκ παραμένει μέχρι σήμερα στην έκτη θέση της λίστας των περισσότερων Grand Slam τίτλων στην ιστορία του τένις, πίσω από τους Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Φέντερερ, Σάμπρας και Έμερσον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.