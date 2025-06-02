Το Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάζει 12 νέα πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ενίσχυση του στόλου των πυρηνοκίνητων, συμβατικά οπλισμένων υποβρυχίων της χώρας, με την κατασκευή 12 νέων υποβρυχίων τύπου SSN-AUKUS.

Η κίνηση αυτή σε συνδυασμό με την επένδυση ύψους 15 δισ. λιρών στο πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών κεφαλών, εντάσσεται στο «σχέδιο για την αλλαγή» της κυβέρνησης το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 30.000 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας σε όλη τη χώρα μέχρι και τη δεκαετία του 2030.

Η ανακοίνωση συμπίπτει με την παρουσίαση της νέας αμυντικής αναθεώρησης, η οποία αναμένεται να προτείνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε ετοιμότητα πολέμου, λόγω των αυξανόμενων απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Η ανασκόπηση περιλαμβάνει 62 συστάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει πλήρως.

Μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινωθούν περιλαμβάνονται:

Η μετάβαση των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτροπή απειλών στο ευρωατλαντικό μέτωπο.

Αύξηση των αποθεμάτων πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού, με στόχο τη δυνατότητα ταχείας παραγωγής σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου.

Προμήθεια έως και 7.000 βρετανικής κατασκευής όπλων μακράς εμβέλειας, στηρίζοντας περίπου 800 θέσεις εργασίας στον τομέα της άμυνας.

Δημιουργία της νέας Διοίκησης Κυβερνοχώρου (CyberEM Command), με επένδυση 1 δισ. λιρών σε προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες.

Επένδυση άνω των 1,5 δισ. λιρών για την ανακαίνιση και βελτίωση της στέγασης των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δηλώσει: «Από τις γραμμές εφοδιασμού έως την πρώτη γραμμή, αυτή η κυβέρνηση στέκεται ακλόνητα στο πλευρό των ανδρών και των γυναικών που υπερασπίζονται την ελευθερία και την ασφάλεια του έθνους μας. Η εθνική ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο του σχεδίου μου για την αλλαγή και διασφαλίζει ότι η Βρετανία θα είναι ασφαλής στο εσωτερικό και ισχυρή στο εξωτερικό».

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης τη διασφάλιση του μέλλοντος της Συνεχούς Πυρηνικής Αποτροπής στη Θάλασσα με επένδυση 15 δισ. λιρών στο εθνικό πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών κεφαλών, στηρίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι: «Τα υποβρύχιά μας περιπολούν 24 ώρες το 24ωρο για να κρατούν ασφαλή τη χώρα μας και τους συμμάχους μας. Αλλά οι απειλές αυξάνονται και πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουμε τη ρωσική επιθετικότητα. Με νέας γενιάς υποβρύχια και εθνικό πρόγραμμα πυρηνικών κεφαλών, καθιστούμε τη Βρετανία πιο ασφαλή στο εσωτερικό και πιο ισχυρή στο εξωτερικό».

Η Βρετανία εξετάζει και την απόκτηση μαχητικών ικανών να φέρουν πυρηνικά

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη ικανά να βάλλουν με τακτικά πυρηνικά όπλα, γράφουν οι Sunday Times, με στόχο την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη απειλή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις οι οποίες, αν προχωρήσουν, θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη προσθήκη στο πυρηνικό αποτρεπτικό οπλοστάσιο της χώρας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αντανακλώντας την αναγνώριση από πλευράς Λονδίνου ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο επικίνδυνη πυρηνική εποχή.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ναύαρχος σερ Τόνι Ράντακιν, πραγματοποιούν επαφές για την πιθανή προμήθεια των προηγμένων αεροσκαφών, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να έχει δώσει τη στήριξή του στο σχέδιο. Οι συνομιλίες με το Πεντάγωνο φέρεται να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σήμερα αναμένεται η παρουσίαση της στρατηγικής αμυντικής αναθεώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία, αν και δεν αναφέρεται ρητά σε αερομεταφερόμενες πυρηνικές δυνατότητες, προτείνει τη διεύρυνση της συμμετοχής στην κοινή πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, ο Χίλι δεν σχολίασε τις συνομιλίες, αλλά αναγνώρισε ότι η χώρα του πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. «Ο κόσμος γίνεται ξεκάθαρα πιο επικίνδυνος. Οι πυρηνικοί κίνδυνοι αυξάνονται», δήλωσε. «Αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σοβαρές πιθανότητες για σύγκρουση μεταξύ κρατών».

Η αμυντική αναθεώρηση περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την προετοιμασία του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση, με ριζικές προτάσεις για επανεξοπλισμό και την αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανίας. «Το μάθημα από την Ουκρανία είναι ξεκάθαρο», ανέφερε ο Χίλι. «Η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας εξαρτάται άμεσα από τη βιομηχανία που τις υποστηρίζει».



